سلطنة عُمان ترحب بنجاح عملية تفريغ النفط من الخزان "صافر"

أعلنت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن ترحيبها بإعلان الأمم المتحدة عن اكتمال عملية تفريغ النفط من الخزان العائم "صافر" قبالة السواحل اليمنية إلى سفينة أخرى.

وأشادت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية عبر منصة "إكس"، بجهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتعاون الأطراف اليمنية لتجنب حدوث كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت الجمعة، في بيان، عن أنه تم انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المتداعية قبالة ميناء الحُديدة اليمني الاستراتيجي في البحر الأحمر، مشيرة إلى سحب أكثر من مليون برميل نفط منها، وبالتالي زوال الخطر الوشيك بحصول تسرب.

وقالت المنظمة الدولية في بيان إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش رحب بالأنباء التي تفيد بأن نقل النفط من الناقلة "صافر" إلى السفينة البديلة "اليمن" انتهى بأمان اليوم، وقال إن عملية النقل جنبت المنطقة كارثة بيئية وإنسانية ضخمة.

ومنذ بدء سحب النفط من "صافر" يوم 25 يوليو الماضي، حذر خبراء من أن نجاح هذه العملية ليس مؤكدًا، إذ إن درجات الحرارة المرتفعة والأنابيب القديمة وغيرها من العوامل تشكل تهديدات محتملة.

وقال جوتيريش، إنه بذلك تم تجنب وقوع كارثة إنسانية وبيئية ضخمة في البحر الأحمر.

وجدد جوتيريش التأكيد على التزام الأمم المتحدة باستكمال المشروع بشكل ناجح، بما في ذلك عبر تسليم عوامة متخصصة يتم ربطها بالسفينة البديلة بأمان.

وسبق أن حذرت الأمم المتحدة من أنه حتى بعد إتمام عملية نقل النفط، فإن الناقلة المتهالكة "صافر" ستستمر في تشكيل تهديد بيئي مصدره بقايا النفط اللزج وخطر تفككها.