بيراميدز يحصل على خدمات محمود مرعى

أعلن نادي بيراميدز عن حصوله على خدمات المدافع الدولي محمود مرعي قادما من صفوف نادي فيوتشر، ضمن خطة التعاون المشترك لتعزيز العلاقات بين الناديين اللذين يمثلان مصر في بطولات الأندية الإفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك بما يخدم مصلحة الكرة المصرية ويساهم في تطويرها وفق علاقة جيدة تجمع إدارة الناديين.

ويعد محمود مرعي إضافة قوية لخط دفاع نادي بيراميدز الذي يستعد لخوض العديد من المنافسات المحلية والقارية، والبداية منتصف سبتمبر المقبل في دوري أبطال إفريقيا.

ومحمود مرعي من مواليد ٢٤ أبريل من عام ١٩٩٨، وبدأ مشواره في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، قبل أن يلعب مع الفريق الأول، وانتقل إلى فيوتشر عام ٢٠٢١، قبل أن ينجح بيراميدز في ضمه لدعم خط الدفاع.

ولعب مرعي ١٤٥ مباراة في الدوري الممتاز، حيث سجل ٦ أهداف وصنع ٣ أهداف أخرى، ولعب كذلك ١٠ مباريات في بطولة كأس مصر، وشارك كذلك في ١٢ مباراة ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية وصنع هدفا واحدا.

ومرعي هو أحد العناصر التي تواجدت مع المنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، حيث لعب في صفوف منتخب الناشئين تحت ١٥ عاما ٥ مباريات، ومع منتخب الشباب تحت ٢٠ عاما ٣ مباريات، وسجل مرعي مشاركته الدولية الأولى بقميص المنتخب المصري الأول يوم ١٨ يونيو الماضي في ودية جنوب السودان التي انتهت بفوز الفراعنة بثلاثية نظيفة.