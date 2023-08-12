يوم الشباب العالمي.. "PLP" أهم برامج الدولة لتأهيل الشباب للقيادة

يحتفل العالم اليوم الموافق 12 أغسطس باليوم العالمي للشباب، وشهدت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تحركات مكثفة لتأهيل وتمكين الشباب في مختلف المجالات، كان أبرزهم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، الذي شهد تخرج أربع دفعات لشباب ممثلين من كل المحافظات.

حيث بدأ تنفيذ البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى سبتمبر ٢٠١٥، ونجح فى تخريج ٤ دفعات متتالية، شملت شبابًا ممثلين عن كل محافظات الجمهورية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة، كى تكون قادرة على تولى المسئولية، وتحمل مهام العمل السياسى والإدارى والمجتمعى فى الدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى، بحيث تتمرس على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية لمواجهة المشكلات التى تحيط بالدولة، وتكون نواة حقيقية لمجتمع يفكر ويتعلم ويبتكر.

كما يهدف البرنامج، كذلك، إلى خلق كفاءات شبابية ذات وعى وطنى عميق، وإدراك شامل لما يواجهه الوطن من تحديات وفرص، يتم ضخها فى شرايين القطاع الحكومى وغيره من القطاعات التى تسهم فى بناء الاقتصاد الوطنى، وتطويره ورفع كفاءة أداء العاملين فى القطاع الإدارى فى الدولة.

ويطبق البرنامج نموذجًا تعليميًا مرتكزًا على مفهوم اكتساب الخبرات، عبر تلقى الدارسين المادة العلمية فى صورة محاضرات نظرية، يليها تطبيق عملى مباشر على أرض الواقع من خلال تطبيق نماذج المحاكاة المختلفة، كما يلتقى الدارسون خلال فترة البرنامج عددًا من رموز الفكر والثقافة لإثراء القاعدة المعرفية لديهم.

ويحصل خريجي البرنامج على شهادة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بعد اجتيازهم المراحل المختلفة للبرنامج، التى تتضمن ٣ محاور رئيسية: علوم سياسية واستراتيجية وعلوم إدارية وفن القيادة وعلوم اجتماعية وإنسانية، وتتخلل ذلك أنشطة رياضية وثقافية وفنية.

وعلى مدار السنوات الأخيرة منذ بدء تجربة البرنامج الرئاسي، أثبت خريجيه جدارتهم وتفوقهم، مما أهلهم للإشراف المباشر علي أهم مشروعات الدولة مؤخراً، مثل تنظيم فاعليات المؤتمرات الوطنية للشباب، بالإضافة إلي منتدي شباب العالم في نسخه الأربعة، بجانب قيادتهم التنظيمية للمبادرات الرئاسية "حياة كريمة"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومبادرة إبدا لتطوير الصناعة المصرية، علاوة على كونهم الذراع التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ومنحت الدولة فرصة حقيقية لـ ٨ عناصر شابة من أعضاء البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة فى منصب نائب المحافظ، كما حازت المرأة على أعلى نسبة تمثيل فى ذات المنصب، بواقع ٣٠٪ من إجمالى حركة التغييرات الأخيرة في 2019، من خلال تعيين ٧ نائبات للمحافظين الجدد، يمثلن كفاءات وخبرات علمية وأكاديمية كبيرة، هذا بجانب تمثيل عدد منهم في مجلسي النواب والشيوخ.