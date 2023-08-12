السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تواصل تنفيذ حملات التجميل وتركيب الإنترلوك بشوارع منفلوط

حملات النظافة
حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل العقبات أمام تحسين مستوى البيئة والارتقاء بالمظهر الجمالي لإحياء ومراكز المحافظة بكافة الطرق الممكنة، بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات خلق بيئة نظيفة وحضارية، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية كل في نطاق عمله لتنفيذ خطط المحافظة الموضوعة مسبقاً.

وشدد سعد على ضرورة متابعة مراحل العمل والإشراف المباشر والتواجد الميداني للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة للطرق والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن وفقاً للجدول الزمني المقرر.

وأوضح أنه تم إنشاء أرصفة وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك لعدد من الشوارع بمدينة منفلوط بينها منطقة مساكن أبو منديل وتفرعات شارع البنك الأهلي المصري وأمام مقر مجلس مدينة منفلوط القديم وجناين أيوب وتفرعات مدرسة محب أيوب الاعدادية بنين، عقب تنفيذ أعمال إزالة التعديات على حرم الطريق ورفع المخالفات والمعوقات تمهيداً لأعمال الرصف التي سيتم تنفيذها بهذه المنطقة الحيوية لتسهيل النقل والانتقال، على أن يتم استكمال باقي الشوارع والميادين تباعاً لتعطي الشكل الحضاري والجمالي لمدينه منفلوط.

وأضاف أنه تم شن حملات نظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية على مدار اليوم لرفع كافة المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات وصناديق القمامة والحاويات ونقلها إلى الأماكن المخصصة لذلك بعيداً عن الكتلة السكنية باستخدام سيارات الحملة الميكانيكية للحفاظ على المنظر الجمالي للمدينة.

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الاشراف المباشر الإمكانات المتاحة التنسيق والتعاون التواجد الميداني الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المخلفات والقمامة المواصفات الفنية تركيب البلدورات وبلاط الأنترلوك تقديم خدمات أفضل للمواطنين حرم الطريق حملات نظافة وتجميل رفع المخالفات صناديق القمامة

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