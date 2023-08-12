فعاليات ثقافية وتعليمية.. "التحالف الوطني" يطلق عدد من الأنشطة بالأقصر

تواصل مؤسسة مصر الخير، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة بمحافظة الأقصر بهدف التنشيط الثقافي والعلمي والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية، وتطوير القدرات الإبداعية، وتعزيز مهارات التواصل والتعبير عن النفس لدي الأطفال باستخدام فن الحكي والقراءة النشطة والرسم والتلوين بجانب عدد من الألعاب الدرامية والذهنية.

كما أولت مؤسسة مصر الخير اهتماماً كبيرا بمشروع التعليم المجتمعي كأحد أهم المشروعات التنموية التي تدعم الاطفال وتكافح ظاهرة التسرب من التعليم خاصة في القرى الأكثر استحقاقاً والتي تفتقر للخدمات التعليمية من خلال توفير كافة الخدمات التعليمية المتميزه والحديثة لخلق جيل جديد مطلع على أحدث النظم التعليمية.

وتهدف المؤسسة من خلال مشروع التعليم المجتمعي دعم أكثر من 32 ألف طالب بكافة محافظات الجمهورية من خلال 1084 مدرسة مجتمعية بإستخدام اسلوب التعلم النشط بعيداً عن الحفظ والتلقين، حيث قام متطوعي مصر الخير بالأقصر بتجهيز وتوزيع أكثر من 200 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع التابعة لمركز البياضية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة به والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللآزم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك من خلال المباجدرات المختلفة التي تنفذها جهات التحالف في مختلف محافظات الجمهورية.