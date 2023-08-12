محافظ أسيوط يتفقد إنشاء سوق حضري للماشية

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج على مساحة 5625 مترًا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبدالظاهر القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني لمديرية الإسكان والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير تنفيذ مشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري للماشية على مساحة 5625 متر مربع على أرضي أملاك دولة بقرية الزرابي، واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان عن مراحل إنشاء السوق والتصميمات التي تمت له وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة والذي سيصبح سوقًا حضريًا بدلًا من السوق القديم بمدينة أبوتيج، وخاصة بعد موافقة المجلس التفنيذي للمحافظة على إقامة السوق الجديد.د

وأكد المحافظ، أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي، تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

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