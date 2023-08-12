السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد إنشاء سوق حضري للماشية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، موقع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج على مساحة 5625 مترًا ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وتوفير فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية بدعم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

جاء ذلك بحضور النائب عادل حجازي، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس عصام عبدالظاهر القرن، وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة منى فرغلي، مدير المكتب الفني لمديرية الإسكان والدكتور محمد عبدالراضي، رئيس مركز ومدينة أبوتيج، ومدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمهندسة وفاء أحمد سيد، مدير تنفيذ مشروعات فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

تفقد المحافظ ومرافقوه الموقع المقترح لإقامة السوق الحضري للماشية على مساحة 5625 متر مربع على أرضي أملاك دولة بقرية الزرابي، واستمع إلى شرح من المهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان عن مراحل إنشاء السوق والتصميمات التي تمت له وفقًا لأحدث المواصفات ومعايير الجودة والذي سيصبح سوقًا حضريًا بدلًا من السوق القديم بمدينة أبوتيج، وخاصة بعد موافقة المجلس التفنيذي للمحافظة على إقامة السوق الجديد.د

وأكد المحافظ، أهمية مشروع إنشاء سوق حضري للماشية بقرية الزرابي، تلبية لاحتياجات المواطنين، مؤكدًا أهمية التعاون والتكامل بين كل القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردودًا إيجابيًا لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن المشروعات النهائية التي سيجري تنفيذها بالقرى والمراكز والأحياء ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تم اختيارها وفقًا لاحتياجات المواطنين والتي تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية" على أن يجري تنفيذها بالتنسيق مع كل الجهات التنفيذية والتي تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه وتشمل مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الاربعين بحي غرب وإنشاء سوق عمومي للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/أسيوط) على مساحة 1000 متر وإنشاء سوق حضري للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 متر وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج فضلاً عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية" إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ تلك المشروعات وتسريع وتيرة العمل لافتًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بخطى سريعة نحو تنمية صعيد مصر فهي تضع هذا الملف على رأس أولوياتها للارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بهدف توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال التطوير المؤسسي ونظم العمل وتنمية القدرات المحلية لتصبح قادرة على إدارة التنمية وجذب الاستثمارات، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو.

IMG-20230812-WA0033
IMG-20230812-WA0033
IMG-20230812-WA0034
IMG-20230812-WA0034
IMG-20230812-WA0035
IMG-20230812-WA0035
IMG-20230812-WA0036
IMG-20230812-WA0036
IMG-20230812-WA0030
IMG-20230812-WA0030
IMG-20230812-WA0031
IMG-20230812-WA0031
IMG-20230812-WA0029
IMG-20230812-WA0029
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0027
IMG-20230812-WA0028
IMG-20230812-WA0028
إدارة الاستثمار الادارة المحلية التنمية المحلية بصعيد مصر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الخدمات المقدمة للمواطن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشرب والصرف الصحي اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة تحسين جودة الخدمات

الأكثر قراءة

إحالة طعن مرتضى منصور على تغريمه لصالح الخطيب إلى رئيس محكمة النقض

براءة مرتضى منصور من سب وقذف رجل الأعمال هانى شكرى

مصرع شخصين في حادث تصادم بمدينة 6 أكتوبر

نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة: إنجاز 60%؜ من المرحلة الثانية (فيديو)

أزمة انقطاع الكهرباء تضرب دول العالم بسبب ارتفاع درجات الحرارة

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال صعدت مؤخرا من اعتقال الجرحى

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم