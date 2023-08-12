في يومهم العالمي.. "المؤتمر الوطني للشباب" أهم منصات الحوار بين الدولة والشباب

يحتفل العالم فى الثانى عشر من أغسطس سنويًا بـ«اليوم العالمى للشباب»، ووفقًا لمنظمة الأمم المتحدة، فإن الاحتفال بهذا اليوم يهدف لتذكير العالم بدور الشباب، والتزامات الدول تجاههم، باعتبارهم عماد الأمم وأساس مشروعاتها الثقافية والاجتماعية.

ويعد «اليوم العالمى للشباب» بمثابة احتفاء سنوى بدور الشابات والشبان، باعتبارهم شركاء أساسيين فى التغيير، وفرصة لإذكاء الوعى بالتحديات والمشاكل التى تواجه هذه الفئة.

وحرصت الدولة المصرية علي تقديم تجربة رائدة ومميزة في دعم إمكانات الشباب، وتأهيلهم ثم تمكينهم في المناصب التنفيذية والتشريعية، ولعل أبرز وسائل الدعم هذه هي المؤتمرات الوطنية للشباب، التي تعد بمثابة ملتقى يتيح الفرصة للشباب الواعد للحوار المباشر مع الدولة ومؤسساتها المختلفة، من أجل رسم مستقبل أفضل، عبر رؤية وطنية وتخطيط علمى وحوار بناء.

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من الشباب، يمثلون كل شرائح وقطاعات المجتمع، من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين والإعلاميين وشباب الأحزاب، وكل من سجل اسمه من خلال الموقع الإلكترونى المخصص لذلك.

ويعد الرئيس عبدالفتاح السيسى أول رئيس مصرى يدشن جسرًا للتواصل بشكل مستمر مع الشباب، لمعرفة مقترحاتهم حول تطوير الدولة، من خلال مؤتمرات الشباب التى تم تنظيمها عبر ٨ نسخ متواصلة، فى عدد من محافظات الجمهورية.

وتتميز تلك المؤتمرات بالاهتمام الكبير الذى حصلت عليه من رئيس الجمهورية بنفسه، وباقى الأجهزة التنفيذية فى الدولة، وظهر خلالها حرص الرئيس السيسى على حضور هذه المؤتمرات، والاستماع إلى آراء الشباب بنفسه، والنقاش المشترك معهم حول القضايا التى تشغلهم، بما فيها أدق قضايا الأمن القومى.

كما أن الرئيس السيسى لم يكن حاضرًا فى هذه اللقاءات بمفرده، بل كان معه جميع قيادات الجهازين التنفيذى والتشريعى، فى جلسات لم تكن شكلية، يجلس خلالها الشباب إلى جوار الرئيس والمسئولين فحسب، بل كانت محاولة لفتح نوافذ جديدة أمام مجموعة متنوعة من الشباب للتعبير عن آرائهم فى مختلف القضايا الخاصة بكل مؤتمر، وهو ما ظهر فى وجود الشباب على المنصة كمتحدثين.

علاوة على ذلك، كان المكون الأساسى لتنظيم فعاليات المؤتمر وإعداد محتواه هم من شباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وشهدت هذه المؤتمرات التوجيه المباشر بتنفيذ كل التوصيات التى تنتهى إليها الجلسات النقاشية.

وبرزت أثناء تلك المؤتمرات إشارات تفاعل قوية، عبرت عن اهتمام الرئيس السيسى بمختلف قطاعات الشباب، وأظهرت شكلًا وطنيًا جامعًا، لا يقتصر على تيار سياسى بعينه، ولا يُكتفى باستعراض الموقف العام للدولة خلال فترة انعقاد المؤتمر من رؤية حزبية ضيقة، بل وفق رؤية أوسع، وسط حرص الرئيس السيسى على مناقشة القضايا الكبرى التى تهم المواطنين فى تلك المؤتمرات، التي عقدت لـ8 نسخ متواصلة في مختلف محافظات الجمهورية.

شرم الشيخ 2016

عقدت النسخة الأولى من مؤتمر الشباب فى مدينة شرم الشيخ عام ٢٠١٦، بمشاركة أكثر من ٣٠٠٠ شاب وفتاة من مختلف محافظات الجمهورية، بحضور ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى. وشهد المؤتمر عقد أكثر من ٨٤ جلسة وورشة عمل، وتضمن الموضوعات التى وضعها الشباب على قائمة أولوياتهم، كما ضم صالونًا ثقافيًا شارك به العديد من الأدباء والمثقفين والفنانين، إلى جانب تضمنه عدة فعاليات رياضية.

أسوان 2017

عقدت النسخة الثانية فى أسوان، وشارك بها أكثر من ١٣٠٠ شاب وفتاة من محافظات الصعيد، وكان المؤتمر خطوة جديدة ومهمة من الدولة، تهدف إلى الاستماع لشباب الصعيد وتمكينهم من المشاركة فى عملية اتخاذ القرار.

الإسماعيلية 2017

عقدت النسخة الثالثة فى الإسماعيلية، وشارك بها نحو ١٢٠٠ شاب وفتاة من محافظات إقليم قناة السويس، بحضور ومشاركة الرئيس السيسى، وعدد من الوزراء ونواب البرلمان والشخصيات العامة. وشهدت هذه النسخة مشاركة فعالة من الشباب فى العديد من ورش العمل والجلسات، وكان من أبرز توصياتها إعلان ٢٠١٨ عامًا لذوى الاحتياجات الخاصة، مع البدء فى إجراءات إنشاء المجلس الأعلى لقواعد البيانات برئاسة رئيس الجمهورية، وإطلاق مبادرة لتجميل الميادين.

الإسكندرية 2017

شارك فى النسخة الرابعة ١٥٠٠ شاب من مختلف محافظات إقليم غرب الدلتا، وشباب الجامعات، وممن تقدموا بطلب الحضور عبر الموقع الإلكترونى للمؤتمر، علاوة على شباب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة من أبناء محافظات غرب الدلتا، وممثلى شباب جمعيات رجال الأعمال، وأمناء الشباب فى الأحزاب السياسية، ومجموعة من الشباب العاملين فى الجمعيات الأهلية والعمل التطوعى.

القاهرة 2018

شهدت النسخة الخامسة مناقشة دور الشباب فى مستقبل مصر، وكيفية تفعيل المشاركة السياسية، وجاءت تحت عنوان: «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسى لمصر»، وشملت حلقة نقاشية عن أهمية المشاركة الشبابية، كونهم الفئة التى يركز عليها الرئيس السيسى.

جامعة القاهرة 2018

انطلقت النسخة السادسة تحت شعار: «ابدع.. انطلق»، وافتتح الرئيس السيسى فعالياتها بمشاركة ٣ آلاف من شباب الجامعات، والشخصيات العامة، وممثلى البرلمان، وأوائل الثانوية العامة، ونخبة من رجال الدولة، وممثلين عن مختلف المحافظات.

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن تلك النسخة كان إعلان ٢٠١٩ عامًا للتعليم، وتخصيص ٢٠٪ من المنح الدراسية داخل وخارج مصر لكوادر التربية والتعليم، وإطلاق المشروع القومى لتطوير نظام التعليم الجديد.

العاصمة الإدارية الجديدة 2019

شارك فى النسخة السابعة ١٥٠٠ شاب وفتاة، يمثلون جميع فئات الشباب، خاصة من الجامعات والأحزاب، وكان من أبرز توصياتها تكليف شباب نموذج المحاكاة للبدء فى تنفيذ استراتيجية التسويق الحكومى، وإطلاق المشروع القومى للقرى الأكثر احتياجًا، وتكليف مجلس الوزراء بإطلاق المشروع القومى للتحول الرقمى وتنفيذ منظومة الحوكمة.

مركز المنارة 2019

أقيمت النسخة الثامنة لمدة يوم واحد، فى مركز «المنارة» للمؤتمرات، بمشاركة عدد من الوزراء ومسئولى الدولة، بحضور ١٦٠٠ مشارك، غالبيتهم من شباب البرنامج الرئاسى، والجامعات، إلى جانب شباب السياسيين، والمهندسين العاملين فى المشروعات القومية، وأيضًا شباب رجال الأعمال.