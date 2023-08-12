السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023| مصروفات كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2023

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن مصروفات الجامعات الأهلية تخصص كليات علاج طبيعي حيث يكون لكل كلية مصروفات خاصة بها حسب التخصص في هذا السياق تنشر “الدستور” أسعار كليات العلاج الطبيعي داخل الجامعات الأهلية حيث أن هناك العديد من الطلاب الراغبين في معرفة مصاريف كليات العلاج الطبيعي، وهي كليات تتوفر في 7 جامعات أهلية حتى الآن نوضح أرخصها كالتالي:

 

مصروفات كليات العلاج الطبيعي بالجامعات الأهلية 2023

 

علاج طبيعي جامعة المنوفية الأهلية 60 ألف جنيه.
علاج طبيعي جامعة بني سويف الأهلية 60 ألف جنيه.
علاج طبيعي جامعة حلوان الأهلية 63 ألف جنيه.
علاج طبيعي جامعة جنوب الوادي الأهلية 65 ألف جنيه.
علاج طبيعي جامعة قنا الأهلية 70 ألف جنيه.
علاج طبيعي جامعة الإسماعيلية الأهلية 90 ألف جنيه.
وأخيرًا أغلى كليات علاج طبيعي في جامعة بنها الأهلية برسوم 95 ألف جنيه.

ما هي الجامعات الأهلية الموجودة في مصر؟

بقرار من رئاسة الجمهورية وتصريحٍ من الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس الوزراء-، تم التصديق على إنشاء 14 جامعات أهلية على مستوى الدولة بأكملها؛ ألا وهم:
1/ جامعة الملك سلمان الدولية.
2/ جامعة العلمين الجديدة.
3/ جامعة الجلالة.
4/ جامعة المنصورة الجديدة.
5/ جامعة قناة السويس الأهلية.
6/ جامعة بورسعيد الأهلية.
7/ جامعة بنها الأهلية.
8/ جامعة حلوان التطبيقية الدولية.
9/ جامعة بني سويف الأهلية.
10/  جامعة المنيا الأهلية.
11/ جامعة المنصورة الأهلية.
12/ جامعة أسيوط الأهلية.
13/ جامعة أسوان الأهلية.
14 / جامعة سوهاج الأهلية. 

تنسيق الجامعات الأهلية 2023

وبحسب ما كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن الجامعات الأهلية لها تنسيق منفصل عن التنسيق العادي ويكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للتنسيق، وقد كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تنسيق الجامعات الأهلية سوف يصدر رسميًا من الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة.

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