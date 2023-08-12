"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

"عشت مخدوعاً لمدة 10 سنوات مع زوجتي واكتشفت خيانتها، لكن بعد وفاتها".. بهذه الكلمات بدأ المهندس "سمير.ح" حديثه في دعوى محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لإسقاط نسب ابنه الوحيد وتحمل الرقم "436 لسنة 2023".

وأضاف الأب في دعواه: “تزوجت كأي شابٍ آخرٍ فتاة جميلةً من نفس المنطقة التي أسكن فيها، والجميع كان يحتذي بأخلاقها وأدبها، وبسبب طبيعة عملي كنت أسافر كثيراً، ولذلك اعتقدت أن ذلك كان السبب في تأخر الإنجاب، وبعد 3 سنوات من الزواج فجأة حملت زوجتي، ورغم أن هذه الفترة كانت صعبة بيننا ومليئة بالمشاكل والخلافات، وكنت أفكر جدياً في التطليق إلا أن هذا الحمل كان سبباً في أن أتحمل لها كل تصرفاتها البذيئة ولسانها السليط، حتى أنجبت زوجتي ابننا أحمد وأصبح هو كل حياتي”.

وأضاف سمير: “بعد إنجاب أحمد لم تستطيع زوجتي الحمل مرةً أخرى، وفي كل مرةٍ كنت أطلب منها الذهاب للطبيبة كانت تخبرني بأنها ذهبت وأخبرتها الطبيبة بعدم وجود أي مشكلة وأن المسألة مسألة وقتٍ ليس أكثر، لكن القدر أراد أن يظهر لي خيانتها، لكن كانت قد وافتها المنية”.

وأضاف الأب: “توفيت زوجتي في حادث سيارة وبعد فترة قررت الزواج من سيدة أخرى حتى ترعاني وأتمكن من أخذ ابني من منزل جدته بعد أن أخذوه لرعايته بعد وفاة والدته، وبعد زواجنا بـ6 أشهر طلبت مني زوجتي الحالية الذهاب معها للطبيبة لمعرفة سبب عدم حدوث حمل، وبعد عمل مجموعة من التحاليل أخبرتني الطبيبة بأنني أعاني من العقم ولن أستطيع الإنجاب مطلقًا، لم أتخيل ما قالته الطبيبة وعلى الفور أجريت تحليل DNA مع ابني وكانت الكارثة بأنه فعلاً ليس ابني، وأصبت بصدمة شديدة وتوقف خلالها عقلي عن التفكير وقررت رفع دعوى لإسقاط نسبه، لكني سأظل أراعيه وأعتني به”.