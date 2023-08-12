مصرع عقيد وأمين شرطة في حادث مروري على صحراوي البحيرة

لقي عقيد وأمين شرطة من قوات الإدارة للمرور تمركز الرست هاوس مصرعهما، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء قيامهم بفحص بلاغ بتوقف سيارة معطلة على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية. تم التحفظ على الجثتين داخل المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة بمركز شرطة وادي النطرون برئاسة المستشار طارق الجندي رئيس النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بوفاة "خالد سويدان"، عقيد شرطة تابع للإدارة العامة للمرور تمركز الرست بوادي النطرون، و"حمدي السعيد"، أمين شرطة بالإدارة العامة للمرور، نتيجة اصطدام سيارة ملاكي بهما أثناء قيامهم بفحص بلاغ بوجود سيارة معطلة على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية. تم التحفظ على الجثتين وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة فورًا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبيَّن أنه أثناء قيام المجني عليهم بفحص بلاغ بوجود سيارة معطلة على الطريق الصحراوي بدائرة قسم شرطة النوبارية، أتت سيارة ملاكي مسرعة وصدمتهم من الخلف، ما أدى إلى وفاتهم. تم التحفظ على الجثتين تحت تصرُّف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول ظروف وملابسات ووقائع الحادث واستخراج تصاريح الدفن.

من ناحية أخرى، شهدت محافظة البحيرة أمس إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم أثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة.