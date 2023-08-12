السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

انتداب المعمل الجنائي وتكثيف التحريات حول حريق مصنع طباعة وتغليف ببدر

حريق مصنع طباعة
حريق مصنع طباعة وتغليف ببدر

انتقل فريق من نيابة الشروق وبدر اليوم، لموقع حريق نشب داخل مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي ببدر، كما طالبت النيابة بانتداب المعمل الجنائي؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وتقدير الخسائر الناجمة عنه.

وتقوم الأجهزة الأمنية بعمل تحريات مكثفة لكشف ملابسات حريق مصنع طباعة وتغليف بالروبيكي التابعة لمدينة بدر.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق داخل مصنع طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي نطاق مدينة بدر، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ ونتج عنه إصابة 3 أشخاص ونقلوا إلى المستشفى. 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق في مصنع  طباعة وتغليف بمنطقة الروبيكي، وعلى الفور، انتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان البلاغ وتمت عملية محاصرة النيران والسيطرة عليه بالكامل، وتجري عمليات التبريد تحسبًا لاندلاع الحريق مرة أخرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

الإطفاء الحماية المدنية الروبيكي النجدة جنائي حريق مصنع

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