ضبط 28 ألفًا و635 كيلو منتجات غذائية فاسدة بالغربية

وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، ضربة موجعة لتجّار الأغذية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبط 28 ألفًا و635 كيلو جرام منتجات غذائية جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، حيث تم ضبط 28 طنًا و635 كيلو جرام مواد غذائية عبارة عن (جبنة رومي منتهية الصلاحية - جبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة - سوداني بأطعم مختلفة منتهي الصلاحية) جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.