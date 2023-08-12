السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 28 ألفًا و635 كيلو منتجات غذائية فاسدة بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجهت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة الغربية، ضربة موجعة لتجّار الأغذية المغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي بعد ضبط 28 ألفًا و635 كيلو جرام منتجات غذائية جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك في إطار الجهود والحملات المستمرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء بناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء بتشديد الرقابة على الأسواق وجميع المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وتوجيهات المهندسة حنان عامر، مدير عام فرع الغربية، حيث تم ضبط 28 طنًا و635 كيلو جرام مواد غذائية عبارة عن (جبنة رومي منتهية الصلاحية - جبنة بيضاء بها أعفان وروائح كريهة - سوداني بأطعم مختلفة منتهي الصلاحية) جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ضبط التدخل الف و635 كيلو جرام منتجات غذائية الغربية

الأكثر قراءة

"هفضل أراعيه".. زوج يرفع دعوى إسقاط نسب بعد اكتشاف خيانة زوجته المتوفية له

90.8% للطب ومفاجأة للهندسة.. توقعات نتيجة تنسيق المرحلة الأولي للثانوية العامة

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثث المفقودين في بحيرة مفيض باريس بالوادي

مصرع عقيد وأمين شرطة فى حادث مرورى على صحراوى البحيرة

رئيس البورصة لـ"الدستور": ندرس التعاقد على نظام جديد للتداول فى 2024

لطلاب الثانوية العامة 2023.. ماذا يحدث حال إثبات درجاتك من التظلم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين