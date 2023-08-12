هيام لطفى مديرًا عامًا لمكتب رئيس جامعة قناة السويس

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً بتعيين الدكتورة هيام لطفي مديرة عامة لمكتب رئيس جامعة قناة السويس. واستقبل الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة الدكتورة هيام لطفي لتسليمها القرار، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح في المهمة الموكلة إليها. وتعمل الدكتورة هيام لطفي بالمكتب الفني لرئيس الجامعة منذ عام 1998 حتى عام 2007، ثم عُيِّنت مديرة للمكتب الفني منذ ذلك الحين وحتى تاريخه.

وتشمل السيرة الذاتية للدكتورة هيام لطفي حصولها على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2017، برسالة تحمل عنوان "استراتيجيات تنمية وتطوير الموارد البشرية ودورها في تعظيم جودة التعليم الجامعي" (دراسة ميدانية بين الجامعات المصرية). كما حصلت على درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال من كلية التجارة بالإسماعيلية عام 2021، برسالة بعنوان "أثر اليقظة الاستراتيجية على تحقيق التنمية الإدارية المستدامة" (دراسة ميدانية).

واجتازت الدكتورة هيام لطفي مجموعة متميزة من الدورات التدريبية، آخرها من أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وهي الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رقم "أ"، والدورة التثقيفية لإدارة الأزمات رقم "أ"، والدورة التثقيفية لصناع القرار رقم "أ".