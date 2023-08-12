السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

فنون الصعيد وبحري والنيل تزين مشاركة قصور الثقافة بمهرجان العلمين (صور)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

تواصل فرق الفنون الشعبية، للأسبوع الثالث على التوالي، تقديم حالة من البهجة والتفاعل وأجواء كرنفالية بمهرجان العلمين، ضمن البرنامج المقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، حيث استمرت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في مشاركتها في المهرجان الفني الكبير بالعروض الشعبية التي تقدم فنون وتراث المحافظات المصرية لجمهور وضيوف المهرجان.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، قدمت الفرق الفنية التابعة للإدارة، أمس الجمعة، على الممشى السياحي بكورنيش العلمين الجديدة، باقة من فنونها الثرية التي شهدت تفاعلا كبيرا، وبدأت بفرقة الحرية للفنون الشعبية بقيادة الفنان نصر الدين محمد، والتي قدمت فاصلا مميزا لأشهر رقصات وأغنيات الفلكلور السكندري المعبر عن المدينة العريقة بأحيائها الشعبية الشهيرة.

ومن الصعيد قدمت فرقة سوهاج للفنون للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد الرز رقصاتها التي تعد تمثيلا حيا لتراث منطقة الصعيد الذي يعتمد على الكلمة والنغمة والحركة الشعبية للمنطقة، بمصاحبة الآلات الموسيقية وسط تفاعل كبير.

ويشرف على برنامج المشاركة في المهرجان الفنان هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، و استمرارا للعروض المميزة قدمت فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم عدة فقرات من الغناء الفلكلوري المصري بمصاحبة الآلات الشعبية  المختلفة كالطبلة والمزمار والأرغول والربابة والصاجات نالت إعجاب الجمهور الغفير الذي تفاعل مع الفقرات المتنوعة التي قدمتها الفرق المشاركة. واختتمت الفعاليات بديفيله فني ضم جميع الفرق المشاركة علي أنغام الطبلة والمزمار والصاجات في تناغم فني رائع.  

يشار إلى أن قصور الثقافة أشعلت أجواء مهرجان العلمين بفنونها الشعبية منذ تدشين مشاركتها، وتواصل فرق الهيئة تقديم فقراتها الفنية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع حتى نهاية المهرجان الذي يعد أكبر ملتقى ثقافي وفني ورياضي في الشرق الأوسط، وانطلق في 13 يوليو الماضي وتستمر فعالياته حتى 26 من شهر أغسطس الحالي، تحت شعار "العالم علمين".

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
مهرجان العلمين
الإدارة المركزية للشئون الفنية الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الفلكلور السكندري الفنان هشام عطوة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي مهرجان العلمين

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

مستشار وزير التموين لشئون الذهب يكشف سبب ارتفاع الأسعار خلال اليومين الماضيين

حبس 3 عاطلين بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية فى القليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين