تحرير 15 محضرا لمحلات تجارية لم تعلن عن الأسعار ببورسعيد

أكد محمد عوض، مدير التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، أنه تم تحرير 15 محضرًا لمحلات تجارية لم تُعلن عن الأسعار، جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لمراقبة الأسواق وضبط ومراقبة المحال التجارية وخاصة بيع السلع الغذائية والمخابز البلدية بصورة مستمرة.

وأوضح مدير عام تموين بورسعيد، أن المديرية شنت حملة مكبرة بإشراف محمد حلمى وكيل المديرية، وبقيادة المهندس خالد فهمى مدير إدارة الرقابة ورئاسة إبراهيم الدهرى رئيس الرقابة محمد السحراوى وداليا العطوى وحاتم ماهر كبار مفتشى الرقابة وبالتنسيق مع شرطة مباحث التموين على الأسواق لملاحقة المخالفين.



وأشار إلى أنه قد تمكنت الحملة من تحرير 15 محضرا لـ15 محلا تجاريا لم يقوموا بالإعلان عن الأسعار وهو ما يخالف القانون رقم 181 لسنة 2018 والذى يلتزم المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التى يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح.



وأضاف محمد عوض، أن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد مستمره فى ضبط أى مخالفات من خلال الحملات الصباحية والمسائية.