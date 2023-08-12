بسبب الميراث.. ضبط المتهم بطرد شقيقته من المنزل بالمحلة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع "فيسبوك" يتضمن تضرر إحدى السيدات من شقيقها لقيامه بطردها من مسكنها بالغربية.

وبالفحص تبيَّن أنه بتاريخ 10 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من "السيدة الظاهرة بالفيديو- مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من "شقيقها- مقيم بذات العنوان" لقيامه بطردها من مسكنها لوجود خلافات على الإرث بينهما حول الشقة محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.