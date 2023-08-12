السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسجل خطر انتحل صفة مسئول حكومى فى الإسكندرية

ضبط مسجل خطر
ضبط مسجل خطر

تمكنت الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من "أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القاهرة"، لتضرره من قيام أحد الأشخاص بالاتصال عليه هاتفياً منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية مدعياً نفوذه وإتفق معه على تعيين نجل الشاكى بإحدى الوظائف الحكومية مقابل مبلغ مالى قام بتحويلها له على إحدى المحافظ الإلكترونية.

 بإجراء التجريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسته نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بأسلوب انتحال الصفة والزعم بإنهاء أعمالهم ومصالحهم ببعض المصالح والجهات الحكومية "على خلاف الحقيقــة".

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وعثر بحوزته على  عدد 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على محادثات ورسائل نصية تفيد ممارسته ذلك النشاط الإجرامى.

الداخلية النصب والاحتيال المواطنين انتحال الصفة أجهزة وزارة الداخلية

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