السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على عصابة تستولى على العقارات بعقود مزورة فى الجيزة

حبس
حبس

تمكنت الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابى بالجيزة بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات بقصد استخدامها فى عمليات احتيالية والاستيلاء على ممتلكات المواطنين "مالكى الوحدات السكنية بإحدى المناطق بمحافظة الجيزة" الذين لا يترددون عليها لكونهم متوفين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة، وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكية تلك الوحدات "توكيلات بيع- عقود بيع ابتدائية" منسوبة للملاك الأصليين ثم يقومون بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الاستيلاء على أموالهم واقتسام حصيلتها فيما بينهم.

أمكن تحديد وضبط القائمين على ذلك النشاط الإجرامى عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وبحوزتهم عقود بيع خالية البيانات "منسوبة لإحدى شركات الإسكان" معدة للتزوير - 5 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى"، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

الداخلية تشكيل عصابي النصب والاحتيال المواطنين مكافحة الجريمة تزوير المحررات الرسمية

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