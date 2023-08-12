"اتهمني بالخيانة وشهر بي".. سيدة تستعين بصديقاتها للتعدي على زوجها

لم يتخيل الزوج الثلاثيني مطلقاً أن زوجته وأم أطفاله ستكون بهذه القسوة والعدوانية، حيث على الرغم من تصرفاتها الشيطانية ولسانها السليط معه في المنزل، إلا أنه لم يقرر الانفصال عنها حتى لا يكون سبباً في خراب البيت وتشريد أبنائه.

تحمَّلها وتحمَّل تدخلات أهلها الكثيرة في أمور حياتهم، وفي النهاية تركت المنزل وغادرت وتوجَّهت لمقاضاته بمحكمة الأسرة، واتهمته بعدم الإنفاق عليها، وعندما لجأ إلى أحد من أقاربها وجد بينهما خصومة، وحكى له ما حدث بينهما، اتُّهِمَ بالتشهير بها وبسمعتها، وبالنهاية استدرجته بمساعدة أصدقائها وشرعوا في قتله.

وأقر المجني عليه أمام جهات التحقيق المختصة بمدينة نصر بوجود خلافات بينه وبين زوجته، وتوجهت الزوجة للمحكمة لرفع دعوى نفقة ضده واتهمته بعدم الإنفاق عليها، وعندما حاول اللجوء لأهلها، اتهمته بأنه يقوم بالتشهير بها. وأضاف المجني عليه بأنه تفاجئ بإتصال هاتفي من والدتها تطلب منه الحضور لإنهاء الخلاف بينهم، وفور الذهاب تفاجئ بالتعدي عليه بالضرب المبرح من قبلها وقبل سيدتين آخرين وزوج أحدهم، وقاموا بنزع ملابسه وتكبيله بالحبال وتصويره والتعدي عليه بالضرب المبرح.

وقررت المتهمة الأولى أمام جهات التحقيق المختصة ارتكاب جريمة التعدى على زوجها وتكبيله بالحبال بمساعدة أصدقائها، مبررة ذلك بأن زوجها يقوم بالتشهير بها وتشويه سمعتها، ويدعي أنها تخونه وعلى علاقة بأحد الأشخاص.

وقررت نيابة مدينة نصر اليوم حبس 3 سيدات ورجل أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لإرتكابهم جريمة التعدى على زوج أحدهم وتكبيله بالحبال في مدينة نصر، كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوجود خلافات في عقار كائن بدائرة القسم، وبالانتقال تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 أشخاص (3 سيدات ورجل) مقيمين بالقاهرة، وبصحبتهم زوج إحدى السيدات الثلاث (موثقًا بالحبال وبه عدة إصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسم)، وبمناقشة الزوج، قرر بأنه نظرًا لوجود خلافات بينه وزوجته، قامت هذه الأخيرة باستدراجه إلى محل إقامتها بدعوى إنهاء الخلافات بينهما، إلا أنه فوجئ لدى وصوله بالتعدي عليه من قبل زوجته وثلاث نساء آخرات، حيث تكبيله بالحبال وضربه.