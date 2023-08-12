السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023| خطوات التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ورابط التقديم

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية سوف يكون خلال الأسبوع الجارى، وذلك من منظور الإتاحة والتوسع فى توفير فرص التعليم أمام أبنائنا الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، تم صدور قرارات بدء الدراسة بعدد 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن الجامعات الحكومية بالإضافة لجامعتي النيل الأهلية والمصرية للتعلم الالكتروني. 

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 خطوات التقديم فى تنسيق الجامعات الأهلية 2023 ورابط التقديم 

وقد تقرر قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة وفقا للحد الأدنى المقرر الأسبوع الجارى خلال موقع التنسيق الإلكتروني على العنوان التالي : www.tansik.egypt.gov.eg

الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني:-

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg  

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة. 

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

طرق التعرف علي نتيجة الترشيح

• النتائج ستكون متاحة علي نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع. 

جدير بالذكر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد مؤتمر صحفي ظهر اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس الجاري، لإعلان نتائج المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسؤولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.
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