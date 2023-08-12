السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى القديسين بونسيانو البابا وهيبولتس الكاهن

ذكرى القديسين بونسيانو
ذكرى القديسين بونسيانو البابا وهيبولتس الكاهن

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس بونسيانو البابا والقديس هيبولتس الكاهن الشهيدان، وعلى خلفية الاحتفالات قال  الأب وليم عبد المسيح سعيد  الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له انه أقيم بونسيانو أسقفاً على مدينة روما عام 231م،  وبعد 4 سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي، كما نفى من قبله هيبولتس الكاهن، كان في الأصل زعيم جماعة منشقة ثم اهتدى.

حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح، دفن كلاهما في روما: البابا بونسيانو في مقبرة كليستس، أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا.

بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع، ترك هيولتس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك، من كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني.

 

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