"كاثوليك مصر" يحيون ذكرى القديسين بونسيانو البابا وهيبولتس الكاهن
تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى القديس بونسيانو البابا والقديس هيبولتس الكاهن الشهيدان، وعلى خلفية الاحتفالات قال الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، في نشرة تعريفية له انه أقيم بونسيانو أسقفاً على مدينة روما عام 231م، وبعد 4 سنوات نفاه الإمبراطور الروماني مكسيميانس إلى جزيرة سردينيا بسبب إيمانه المسيحي، كما نفى من قبله هيبولتس الكاهن، كان في الأصل زعيم جماعة منشقة ثم اهتدى.
حكم عليهما بالأشغال الشاقة في المناجم، وبسبب قساوة الظروف توفيا، فكانا شهيدين للمسيح، دفن كلاهما في روما: البابا بونسيانو في مقبرة كليستس، أما الكاهن هيبولتس ففي المقبرة التى على طريق تيبورتينا.
بدأ تكريمهما في كنيسة روما منذ القرن الرابع، ترك هيولتس بعض الكتابات والصلوات تعتبر ذات أهمية فريدة لأنها تطلعنا على واقع الكنيسة آنذاك، من كتاباته هذه اقتبست الصلاة الإفخارستيا الثانية المستخدمة في القداس الروماني.