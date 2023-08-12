السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ظهر فى 51 دولة.. أشرف عقبة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد (فيديو)

متحور كورونا
متحور كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتحور الجديد بتصنيف مثير للاهتمام كونه سريع الانتشار، ويتميز ببعض الأعراض الخفيفة المشابهة لفيروس كورونا المتعارف عليه باسم "كوفيد- ١٩".

ونصح "عقبة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، المواطنين بعدم الخوف من المتحور الجديد، لافتًا إلى أن تصنيف "مثير للاهتمام" يختلف عن "مثير للقلق" الذي تصنف به الأمراض أو الفيروسات التي تتميز بالأعراض الخطيرة.

البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعى للخوف من الإصابة

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس أن المتحور الجديد غير منتشر في مصر، موضحًا أن البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعي للخوف من الإصابة بأي أعراض خطيرة.

كورونا متحور كورونا الجديد تفاصيل يكشف اشرف عقبة الدكتور أشرف عقبة ظهر في ٥١ دولة

مواد متعلقة

بريطانيا: روسيا أقالت أحد القادة العسكريين بسبب إصراره على إراحة الجنود

تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمنطقة دجيرجينسكي الروسية وإسقاط طائرة مُسيّرة

"القاهرة الإخبارية": طوارئ فى 9 مناطق روسية بسبب الإعصار خانون

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

إبراهيم خان.. نجم الظل

سامى عبدالحليم خلال ندوة تكريمه: عملى كأستاذ أثر علىّ كممثل ومخرج

استشارى يكشف تفاصيل مشروع الرقم القومى الموحد للعقارات (فيديو)

ذكرى وفاة "صائد الجوائز" نور الشريف (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2023.. وأسعار الحلوى

بالأدلة.. تاريخ العلاقة المريبة بين المخابرات البريطانية والجماعة الإرهابية

اكتشف علاقتها بقريبه.. سيدة تقتل زوجها فى الشرقية

الذكاء الاصطناعي يحرج عمرو دياب أمام جمهوره.. والهضبة يتجاهل الرد

القبض على ربة منزل وابنتها بحوزتهما شابو وحشيش

القبض على "مستريح المنظفات" بالغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

رجل أحبنا.. وأحببناه

خالد حريب

مسار آل البيت.. مشروع قومى بامتياز

محمد عبدالعزيز

محمد عبدالعزيز يسأل: كم مرّة استيقظت ميتًا؟

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين