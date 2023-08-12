ظهر فى 51 دولة.. أشرف عقبة يكشف تفاصيل متحور كورونا الجديد (فيديو)

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، إن منظمة الصحة العالمية قد صنفت المتحور الجديد بتصنيف مثير للاهتمام كونه سريع الانتشار، ويتميز ببعض الأعراض الخفيفة المشابهة لفيروس كورونا المتعارف عليه باسم "كوفيد- ١٩".

ونصح "عقبة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة TeN، اليوم، المواطنين بعدم الخوف من المتحور الجديد، لافتًا إلى أن تصنيف "مثير للاهتمام" يختلف عن "مثير للقلق" الذي تصنف به الأمراض أو الفيروسات التي تتميز بالأعراض الخطيرة.

البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعى للخوف من الإصابة

وأكد رئيس أقسام الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس أن المتحور الجديد غير منتشر في مصر، موضحًا أن البروتوكول القديم قادر على علاجه ولا داعي للخوف من الإصابة بأي أعراض خطيرة.