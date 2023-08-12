إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة نقل نقل بالصف

وقع حادث انقلاب سيارة نصف نقل ، بمنطقة الصف، مما أدى لإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى المستشفى لإسعافهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا بانقلاب سيارة، بكوبري الأخصاب، في الصف، توجهت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة، انقلاب سيارة نصف نقل، مما أسفر عن إصابة شخصين من مستقليها، وتم نقلهما إلى مستشفى الصف المركزي.

وتم إزالة آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.