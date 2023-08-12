السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حريق فى منزل بسبب تطاير "شرر" من فرن بلدى بمركز المنشاة بسوهاج

حريق
حريق

نشب حريق بمنزل بعد تطاير الشرر من فرن بلدي بمركز المنشاة بسوهاج، وتم الدفع بسيارتي إطفاء لاخماد الحريق.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد نشوب حريق بمنزل بناحية أولاد سلامة بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج.

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث كما انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وبالانتقال تبين نشوب حريق بالطابق الأول بمنزل ملك المدعو "أحمد ص ع"، سن 51 عاما موظف بالأوقاف ومقيم بذات الناحية، وامتد لحوشين ملاصقين ملك كل من "كامل ع ع"، سن 28 عامًا عامل، و"محمد ع ع"، سن 20 عاما، حلاق ومقيمين بذات الناحية بمركز المنشاة، وتم الدفع بسيارتي إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ولم ينجم عن ذلك ثمة إصابات، وبسؤال ملاك المنزل والحوشين أفاد المذكوران بمضمون ما سبق وأرجعوا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بمنزل الأول، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

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