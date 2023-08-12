السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هشام إسماعيل يرسم البسمة على وجوه أطفال أحد مستشفيات الأطفال (صور)

هشام اسماعيل
هشام اسماعيل

حرص الفنان هشام إسماعيل على تقديم الدعم المعنوي لأطفال أحد المستشفيات الخيرية لعلاج أمراض القلب والجهاز الهضمى بالمجان بزيارة إنسانية لعدد من المرضى، وذلك في إطار سلسلة من الزيارات يقوم بها مشاهير الفن والرياضة والمجتمع لتقديم كافة أوجه الدعم النفسي للمرضى.

هشام اسماعيل 

استطاع الفنان هشام إسماعيل أن يرسم البسمة على وجوه الأطفال من مرضى القلب بالمستشفى وذلك بالحديث الإيجابي معهم ومع ذويهم والتقاط صور تذكارية تجمعهم سويًا وسط حالة من التفاؤل والطاقة الإيجابية، مشيدا بالخدمة الطبية وكذلك التمريض فضلًا عن مستوى العمليات الجراحية الدقيقة التي تجري باحترافية وبالمجان تمامًا.

وتفقد هشام إسماعيل أرجاء المستشفى من غرف إقامة المرضى، ووحدات القسطرة، والرعاية المركزة وغرفة التدريب وقسم الأشعة المزود بأحدث الأجهزة الطبية وكذلك عدد من الوحدات الخدمية كالمطبخ الحاصل على شهادة الأيزو في جودة الأغذية والمغسلة والتي تضيف بجانب خدماتها تصنيع الكمامات وثياب الأطباء بشكل احترافي.

هشام اسماعيل 

وفي نهاية زيارته وجه هشام إسماعيل دعوته للأطفال والطاقم الطبي والإداري بحضور أجدد عروضه المسرحية " طيب وأمير" بمسرح ميامي والتي يشاركه فيها عدد من نجوم الفن على رأسهم عمرو رمزي وتامر فرج وشريف حسني وهي من تراث بديع خيري ونجيب الريحاني من تأليف أحمد الملواني و إخراج محمد جبر.

هشام اسماعيل الفنان هشام إسماعيل مستشفى الناس اطفال مرضى

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