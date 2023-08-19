الملحن ماجد صموئيل: لحنت "ويكفيني" حبًا في مريم العذراء

شيري ني ماريا.. الترانيم هي الوسيلة الأكثر بهجة، في احتفالات صوم السيدة العذراء مريم، إذ أن الكنيسة تؤمن أن الترانيم ذبائح يشتمها الله رائحة سرور، وتطلق عليها «ذبائح التسبيح»، لذا فيتأهب مرنمي الكنيسة في أشهر الصيف، لإنتاج أفضل ما لديهم من كلمات وألحان إهداء منهم إلى السيد المسيح ووالدته مريم العذراء في فترة صومها.

وقال الملحن ماجد صموئيل، إنه شارك في موسم ترانيم السيدة العذراء مريم، بتلحين ترنيمة (ويكفيني) والتي أداها كورال أطفال كنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة حدائق الأهرام، إذ أن الترنيمة تصف أمومة ورعاية السيدة العذراء لكل من يناديها، فكل كانت أما ويعتصر قلبها امام منادة كل من يدعوها قائلا: «يا امي».

وأوضح ماجد أنه اعتمد في صناعة اللحن على النقلات السريعة التي تصنع روح حماس ة لدى الاطفال الذي يؤدون الترنيمة اذ انه في كورالات الاطفال تكون الاعداد كبيرة، وليس شرطا ان يكون كل العدد من الصولوهات او ذويي الاذان الموسيقية ، لذا فيجب على الملحن تفصيل جمل تتناسب مع الاطفال حتى وان لم يكونوا لهم الموهبة الموسيقية الكاملة.

كما أشار إلى أنه كان قد شارك مؤخرا بالترنيم في ترنيمة أمنا قديسة أميرة بصحبة المرنمين آمال نادى، ابانوب رشدى، نرمين شوقي، عن السيدة العذراء مريم وهي من كلمات القمص بسنتى هنرى والحان ابانوب رشدى، توزيع موسيقى مايكل شاكر، هندسة صوتية ابانوب رشدى، مونتاج وإخراج امال نادى.