الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيسة حنّة فرنسيسكا دي شنتال الراهبة

تحتفل الكنيسة اللاتينية بذكرى القدّيسة حنّة فرنسيسكا دي شنتال، الراهبة، وكانت حنّة فرنسيسكان ابنة أحد القضاة، وقد تزوّجت من بارون شانتال حين أصبحت في العشرين من العمر. أنجب الزوجان أربعة أولاد، وعاشت العائلة ثماني سنوات من السعادة الفائقة. لكّن الوضع انقلب رأسًا على عقب نتيجة حادث صيد مؤسف (سنة 1600).

أُصيب البارون بجروح خطيرة، وتوفِّي بتقوى بعد أيّام قليلة. كانت حنّة فرنسيسكان في الثمانية والعشرين من العمر؛ وسط حزنها الكبير، اتّكلت بشكل كامل على لله. حينها، وضع الربّ فرانسوا دو سال على دربها. ومنذ ذلك الوقت، وضعت نفسها بتصرّفه. في العام 1610، حان وقت الوداع البطولي من السيّدة دو شانتال لوالدها وأولادها. أصبحت مؤسِّسة رهبانيّة "زيارة العذراء"، وهي جمعيّة كانت تركّز على التأمّل وعلى خدمة المرضى. بعد ذلك، بدأت الرحلات المتكرِّرة إلى كلّ أنحاء فرنسا لتأسيس المراكز. تُوفِّيت القدّيسة المؤسِّسة في مولان في1641.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها أيّها الربّ إلهنا، يا من أردت، حين أوحيت بمقاصد حُبِّك للبشر، أن تجعل من حبّ الزوجين المتبادل رمزًا إلى ذلك العهد الّذي قطعته أنت مع شعبك، حتى إذا ما تمَّ معنى الرمز، تجلَّى في زواج المؤمنين سرُّ اتّحاد المسيح والكنيسة.

نسألك أن تتعطّف وتبسط يمينك على عبديك هذين. اجعلهما، يا ربّ، يتبادلان مواهب حُبِّك، في شركة هذا السرّ الّذي قبلاه، ليشيرا بحياتهما ومحبّتهما إلى حضورك الإلهيّ بيننا، فيكونا قلبًا واحدًا وروحًا واحدة. هَبْ لهما، يا ربّ، أن يؤلّفا أسرة يعولانها بالعمل. لِيُهذّبا بَنيهما بتربية تقوم على مبادئ الإنجيل، فيصبحوا بأجمعهم أهلاً للأسرة السماويّة.

وهذه أمتُك، تنازل واغمُرها ببركاتك، لتقوم بمهمّة الزوجة والأمّ الفاضلة، فتكون بهجة بيتها بمحبَّتها ووداعتها ولُطفها، وهذا عبدك، أَسعِفْه، يا ربّ، ببركتك الإلهيّة، ليكون جديرًا بإتمام واجبات الوالد اليقظ والزوج الأمين، أيّها الآب القدوس، امنح هذين الزوجين، المتشوّقين إلى مائدتك، أن ينعما يومًا بالجلوس إلى المائدة السماويّة. بيسوع المسيح ربّنا.