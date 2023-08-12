مصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار بسوهاج

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات القطار المُحسن، حال عبوره من المكان الغير مخصص لعبور المشاة، بالقرب من مزلقان محطة سكة حديد طهطا شمال محافظة سوهاج، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طهطا العام.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الخدمات المعينة على السكة الحديد، يفيد بمصرع شخص مجهول الهوية أسفل عجلات القطار المُحسن بمزلقان محطة سكة حديد سوهاج، أثناء عبوره من المكان الغير مخصص لعبور المشاة.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طهطا العام، تحت تصرف النيابة العامة، لحين التعرف على هويته وإخطار أهليته.