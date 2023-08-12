السبت 12 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المنوفية

حبس
حبس

أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل ضبط وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات، بحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالي".

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة السادات محافظة المنوفية المستشار على حسن عاطل سلاح أبيض الهاتف المحمول

الأكثر قراءة

موعد إعلان الأماكن الشاغرة بالكليات لطلاب المرحلة الثانية

ظل تحت الأنقاض 3 أيام.. سيدة ترفع دعوى خلع على زوجها: "بينام فى الشارع بعد الزلازل"

خبير بالشئون الروسية: نظام كييف يحاول تعويض فشله فى هجومه المعاكس

بتوجيهات المحافظ.. جولات ليلية لمتابعة إنجاز المشروعات بالمنوفية

اليوم.. بدء العرض الثاني لمسلسل "الكبير أوي" على "ON"

"مرعي البريمو" لـ محمد هنيدي يتصدر قائمة إيرادات شباك التذاكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

التوازن الصعب.. كيف تتحرك إسرائيل بحذر بين اليونان وتركيا؟

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين