حبس عاطل ضبط بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري في المنوفية

أمرت نيابة السادات بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، بحبس عاطل ضبط وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض، ومبلغ مالى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تمكن قطاع الأمن باشراف مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بمحافظة المنوفية بدائرة مركز شرطة السادات، بحوزته "كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.250 كيلو جرام - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – سلاح أبيض - مبلغ مالي".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والطلقات بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.