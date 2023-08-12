السبت 12 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالات فورية لـ6 تعديات على أراض زراعية وأملاك دولة بأسيوط

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك دولة بالقرى والمراكز، وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة.

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى ضرورة المتابعة المستمرة لمنع أي تعديات جديدة وإيقاف البناء المخالف والتعامل بكل حزم لإزالة كافة أشكال التعديات وتطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي.

وأشار إلى تكليف جميع رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة الدورية والمستمرة لرصد أي مخالفات وإزالتها في مهدها، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب بتنفيذ ازالة حالتي تعدي بالبناء على أرض زراعية بعزبة البورة التابعة لقرية بني محمديات حيث تم ردم القواعد في المهد وإزالة حالتي تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بنطاق الوحدة المحلية بالمعابده  حيث تم ردم قواعد في المهد.

كما قامت الوحدة المحلية لحي شرق أسيوط، بتنفيذ إزالة سقف مخالف من عقار بشارع الهلالى خلف مخبز الآلي بحي شرق، فضلاً عن إزالة سقف دور تاسع علوي من الناحيه البحرية لعقار مخالف بشارع النزيه خليفة المتفرع من شارع الجمهورية وذلك خلال حملات تمت تحت إشراف خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق وعاصم ابراهيم وسيد عباس نائبا رئيس الحي وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن وبإستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والقرى التابعة حيث تم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد اللواء عصام سعد، أنه لا تهاون في البناء المخالف وسوف يتم محاسبة جميع من يقومون بالتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالفة ومحاسبتهم قانونياً.

إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
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