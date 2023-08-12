بتوجيهات المحافظ.. جولات ليلية لمتابعة إنجاز المشروعات بالمنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بالتواجد الميدانى بكافة مواقع العمل للوقوف على الموقف التنفيذى لأعمال الرصف والتطوير لتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون، ليلاً، بدء أعمال الرصف بشارع بور سعيد بداية من كوبري القنطرة البيضاء وحتى مزلقان السكة الحديد بطول 2800 م تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، كما تابع أعمال فرد الطبقة الأسفلتية بشارع التأمينات كونه طرق حيوية وهامة تخدم الأهالي ولتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة أنه جارى البدء فى الإجراءات التنفيذية لأعمال الرصف بالخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد 2023-2024 لرصف أكبر عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة، وذلك فى إطار الخطة الشاملة للمحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجديدة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الطرق، حيث جارى أعمال تركيب بلاط الإنترلوك والبلدورات ورفع مطابق الصرف الصحي وإنشاء غرف الأمطار بمنطقة الغوانم والشوارع المتفرعة، وتم التنبيه على الشركة المنفذة بالالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة.

وفى مركز ومدينة الشهداء، تابع رئيس الوحدة المحلية الأعمال التحضيرية لرصف طريق ترعة السمسمية بميت شهالة (اتجاهين)، ضمن الخطة الإستثمارية بنطاق المدينة، بالإضافة إلى متابعة تركيب بلاط الإنترلوك بشارع خلف المحكمة بطول 50 مترا تنفيذ هيئة الطرق والنقل.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال رصف وتوسعة طريق صلاح سالم، وذلك ضمن (34) شارعا مستهدف تطويرهم ورصفهم ضمن العام المالي الحالي بتكلفة (30 مليون و600 ألف جنيه) موزعة على (6) مربعات سكنية بالمدينة.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، إنشاء غرف بلاعات الأمطار ورفع مطابق الصرف الصحى بامتداد شارع القارح، ضمن رصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق المدينة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.