السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طقس اليوم.. اضطراب بالملاحة ورطب نهارًا والعظمى بالقاهرة 34

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت طقسا حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق ليلا مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع وجود نشاط رياح على شواطئ العلمين والإسكندرية وبلطيم ودمياط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الموج من 2: 2.5 متر.

 

كما يشهد اليوم اضطراب بالملاحة على خليج السويس وسرعة الرياح من 60: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5: 3 أمتار.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت، القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والمحسوسة 42  والصغرى  29 درجة.

 

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة "5:59" مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.

 

والشمس تدور في مدار ظاهري بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.

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