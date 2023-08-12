"الاحصاء": 89 % من الشباب فى مصر يستخدمون الإنترنت

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يوافق 12 أغسطس من كل عام، أن عدد الشباب في الفئة العمرية "18 - 29 سنة" بلغ 21,9 مليون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50,5 % ذكورا، و49,5% إناثا".

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه طبقا لبيانات النشرة السنوية للطلاب المقيدين، بلغ إجمـالي عدد الطـلاب المقيدين بالتعليم العالي 3.5 مليون طـالب "51% ذكـورا، 49٪ إناثا"، وبلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الجامعات الحكومية والأزهرية 2.4 مليون طالب، مقابل 228,9 ألف طالب في الجامعات الخاصة.

وبلغت نسبة المقيـدين فـي الكليات النظرية بالجامعـات الحكومية والأزهــرية 74.9٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات "44.9% ذكــورا، 55.1% إناثا" مقابل 25.1٪ في الكليات العملية "53% ذكــورا، 47% إناثا".

وسجلت نسبة المقيديـن في الكليات النظرية بالجامعات الخاصة 25.2٪ من إجمالي المقيدين في تلك الجامعات "48.7% ذكورا، 51.3% إناثا" مقابل 74.8٪ في الكليات العملية "56% ذكورا، 44% إناثا"، وبلغ أجمالي الطلاب المقيدين بالمعاهد الفنية فوق المتوسطة حكومية وخاصة 181,4 ألف طالب "46,1 ٪ ذكورا، 53.9٪ إناثا"، في حين بلـغ متوسط عدد الطلاب لكل عضو هيئة تدريس ومعاونيهم 23 طـالبا في الجامعات الحكومية والأزهر مقابل 16 طالبا بالجامعات الخاصة.

وطبقاً لبيانات النشرة السنوية لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2022 "بيانات أولية"، بلـغ إجمالي عدد خريجي الجامعات الحكومية والخاصة 543,8 ألف خريــج بنسبة "43.4% الذكور، 56.6% الإناث" منهـم 505.1 ألف خريج مــن الجامعات الحكومية بنسبة 92.9٪ وعدد 38.7 ألف خريج من الجامعات الخاصة بنسبة 7.1٪.

وبحسب لبيانات بحث القوى العاملة عام 2022، بلغت نسـبة مساهمة الشباب "18-29 سنة" في قوة العمل 39,2٪ "61,5٪ ذكـورا، 14,4٪ إناثا"، بلغت نسبة الشبـاب المشتغلين بعمل دائم 54.3٪ مـن إجمالي المشتغليـن الشباب "51.1 ٪ ذكورا، 78.2 ٪ إناثا"، كما بلغت نسبة العاملين بعقد رسمي 18.5٪ "14.4% ذكورا، 49.5٪ إناثا".

وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التأمينات الاجتماعية 21.1% من إجمالي العاملين "17.8% ذكور، 46.3% إناثا"، وبلغت نسبة الشباب المشتركين في التامين لصحي 16.3% من إجمالي العاملين "12.8% ذكورا، 42.8% إناثا"، وبلغ معـدل البطالة بـين الشباب 16.9٪ "11.5٪ ذكورا، 42.6٪ إناثا"، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الحاصلين على مؤهــل جامعي فأعلى 36.3٪ "26.4٪ ذكـورا، 51.6٪ إناثا" مقابل 4.2٪ للأميين "3.8% ذكـورا، 8.8٪ إناثا".

وطبقاً لبيانات نشرة الزواج والطلاق عام 2022 "بيانات أولية"، بلغت نسبـة حالات الـزواج للـذكـور في الـفئة الـعمرية "18-29 سنة" 59.1٪ من إجمالي حالات الزواج التي تمت خلال عام 2022 مقابل 82,4٪ للإناث.، وبـلغت نسبـة شـهادات الطـلاق للـذكـور في الفئة العمرية "18 - 29 سنة" 16.1٪ من إجمالي إشهادات الطلاق التي تمت خلال عام 2022 مقابل 37.8٪ للإناث.

وأوضح جهاز الإحصاء، أنه طبقاً للنشرة السنوية لإحصاء النشاط الرياضي في المنشأت الرياضية عام 2021، بلغ عدد الأندية الرياضية في القطاع الحكومي/ العام/ الخاص 791 ناديا لديهم 4550 ألف ملعب، وبلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بالنوادي الرياضية 847 شابا، وبلغ عدد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية 4449 ألف مركز لديهم 9582 ملعبا، في حين بلغ متوسط عدد الشباب المستفيدين بكل ملعب بمراكز الشباب 286 شابا.

وأشارت المؤشرات الأساسية لقياس مجتمع المعلومات عام 2022، إلى أن نسبة مستخدمي شبكة الإنترنت من الشباب بلغت 89% في الفئة العمرية "18 - 29سنة"، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية "18- 29 سنة" للحصول على معلومات عن السلع والخدمات 75.1% "72.9% ذكورا، 77.8% إناثا"، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية "18 - 29 سنة" لإجراء مكالمات عبر الإنترنت 72.6% "73.9% ذكورا، 71.1% إناثا".

وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية "18- 29 سنة" للحصول على معلومات عن الصحة والخدمات الصحية 52.6% "49.7% ذكورا، 56.2% إناثا"، وبلغت نسبة مستخدمي الإنترنت من الشباب في الفئة العمرية "18- 29 سنة" للحصول على معلومات من الجهات الحكومية إلكترونياً 51.5% "49.2% ذكورا، 54.2% إناثا".

وبخصوص الشباب حول العالم، بين جهاز الإحصاء، أن هناك 1.2 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين "15 -24 سنة"، يمثلون 16% من سكان العالم، ومن المتوقع ارتفاع عدد الشباب 7% بحلول عام 2030 ليصل إلى حوالي 1.3 مليار شاب وشابة.

يذكر أن اليوم العالمي للشباب الذي يحتفل به العالم يوم 12 أغسطس من كل عام أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1998، بوصفه يوماً رسمياً لشباب العالم، بهدف الاحتفال بالشباب وإبراز أصواتهم وأراءهم وأعمالهم ومبادراتـهم ومشاركاتهم الهادفة وتعميمها للمشاركة في الحياة العامة والعملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويتم الاحتفال هذا العام تحت شعار "المهارات الخضراء للشباب".

ولفت جهاز الإحصاء إلى أنه من منطلق اهتمام الدولة بالـشباب يتم عقد مؤتمر وطني بصفة دورية للـشباب سنوياً منذ عام 2016 ليكون بمثابة منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والشباب الواعد الذي يطمح في مستقبل أفضل لوطنه من خلال رؤية وطنية وتخطيط علمي وحوار بناء، وكان آخر مؤتمر تم انعقاده في 14/ 6/ 2023 بمحافظة الإسكندرية.

ويعرف مصطلح الشباب وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة- ولأغراض إحصائية ودون المساس بأي تعاريف أخرى تضعها الدول الأعضاء- على أنه الأفراد ممن تتراوح أعمارهم بين "15 -24" عاما، ونشأ هذا التعريف في سياق الأعمال التحضيرية للسنة الدولية للشباب عام "1985" ومع ذلك فإن تعريف مصطلح الشباب يختلف من بلد إلى آخر وهذا يتوقف على تناسب بعض العوامل القانونية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية لكل مجتمع.