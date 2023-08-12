السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية السبت 12 أغسطس 2023

الأبراج الهوائية
الأبراج الهوائية

قدم الخبراء بموقع "cyberastro"، حظك اليوم السبت 12 أغسطس 2023، لمواليد الأبراج الهوائية، والتي جاءت على النحو التالي:

الميزان
يوم جميل وجذاب لمواليد برج الميزان، قد تشعر بالسحر والأنوثة أو الوسامة والذوق، قد تحب الجمال والفن والتناغم في كل شيء، قد تكون دبلوماسياً ومتسامحاً في تعاملاتك مع الآخرين.
في الجانب العاطفي، قد تزدهر علاقتك مع شريكك بالحب والرومانسية، قد تخرج معه إلى مكان رائع أو تستمتع بأجواء ساحرة معه، إذا كنت أعزب، فقد تلفت انتباه شخص يعجبك بأخلاقه وأسلوبه، وفي الجانب الصحي، قد تشعر بالجمال والأناقة. اهتم بجمالك ولا تبخل على نفسك بالعناية.
الدلو
يوم مبتكر ومختلف لمواليد برج الدلو، قد تشعر بالإبداع والحرية والتميز، تحب التجديد والتغيير في حياتك، قد تكون مستقلاً ومبتكراً في أفكارك وأعمالك.

في الجانب المهني، قد تشارك في نشاطات جديدة أو غير اعتيادية، تستخدم التكنولوجيا أو العلوم لتطوير عملك أو مشروعك، تحصل على بعض الإلهام أو التأثير من أشخاص مبدعين أو رائدين.

في الجانب العاطفي تحتاج إلى تجنب الدخول في جدال مع شريك حياتك حتي لا تخسره للابد، كما عليك تخصيص وقت للأسرة والخروج للتنزه للتخفيف من الضغط.

الجوزاء 
في الجانب المهني، قد تبرز في عملك بأسلوبك وإطلالتك، قد تستخدم مهاراتك الاتصالية والاجتماعية لإقناع أو إرضاء عملائك أو زبائنك، قد تحصل على بعض المنافع أو المزايا على عملك.

في الجانب العاطفي، قد تشارك شريكك بعض المفاهيم أو المشاريع التي تثير اهتمامك، تشعر بالانسجام والتفاهم معه على المستوى الذهني، إذا كنت أعزب، فقد تقابل شخصاً يثير اهتمامك بأصالته وغرابته. في الجانب الصحي، قد تشعر بالحيوية والنشاط. احرص على التنويع في نشاطاتك ولا تقف عن التجربة.

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