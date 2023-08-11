محلل سياسى: قرار تجميد العمل بتلفزيون لبنان يهدد بضياع الهوية

قال سيروج أبيكان، الكاتب والباحث السياسي، إن وزير الإعلام اللبناني قام بتعيين نفسه مشرفاً ومديراً على التلفزيون الوطني، ولهذا أخذ قرارا بتجميد العمل بالتلفزيون اللبناني حفاظاً على المال العام.

تجميد العمل بتلفزيون لبنان

وأكد “أبيكان” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن موظفي تلفزيون لبنان يعانون بصورة كبيرة من أزمة مالية بعد ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالليرة اللبنانية، فالمرتبات والمعاشات غير كافة لتوفير الاحتياجات الأساسية.

ضياع الهوية الوطنية



وأضاف أن تجميد العمل بالتلفزيون الوطني له مسارين وهما الأزمة الاقتصادية التي يمر بها الوطن، والمحور الثاني متمثل في محاولة خارجية لتشتيت الهوية اللبنانية، حيث التلفزيون الوطني به أرشيف كامل عن الوطن وتاريخه، ولهذا ضياع هذا الأرشيف بمثابة ضياع للهوية.