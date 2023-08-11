واصف ملحم لـ"القاهرة الإخبارية: العقوبات الأوروبية على روسيا فشلت

قال الدكتور واصف ملحم، مدير مركز جي إي إم للأبحاث، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ فترة زمنية قليلة قال “استثمروا في منزلكم ووطنكم” وذلك عندما كان يحث المستثمرين الوطنيين على الإنتاج بروسيا فلا ضمان لمشاريعهم في الخارج.

وأكد الدكتور واصف ملحم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا المساء” مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن هناك الكثير من التقارير الأمريكية التي تؤكد أن روسيا قادرة على تخطي العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي بعد الحرب في أوكرانيا، وذلك لأن روسيا بالفعل دولة كبيرة واستطاعت في ظل الحرب السيطرة على الوضع المالي الروسي بصورة محكمة وناجحة.

وأضاف: "الشعب الروسي لا يعاني اقتصاديا ًبعد الحرب في أوكرانيا مثلما يتوقع الكثيرين".