وزير التربية والتعليم يشهد حفل تكريم أوائل الثانوية العامة لعام 2023

شهد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، احتفالية تكريم الطلاب أوائل الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣، التي نظمتها جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بمقر الأكاديمية بمدينة العلمين الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد شعيب حسين، محافظ مطروح، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم، والتكنولوجيا والنقل البحري، وإياد أبو الحجاج، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، وعبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية.



فى مستهل، كلمته أعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الكريم الذي تقيمه جريدة الجمهورية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، موجها لهم خالص الشكر والتقدير على ما يبذلونه من جهود مخلصة وتعاون صادق وشراكة حقيقية مع الوزارة، من أجل تقديم كل أوجه الدعم الشامل لرعاية أبنائنا الطلاب خاصة المتفوقين منهم، مشيدا باختيار مدينة العلمين كمكان لإقامة الحفل.

كما أعرب الوزير عن سعادته بلقاء أوائل الثانوية العامة للمرة الثانية، مشيًرًا إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالمتفوقين والنابغين والموهوبين، كما أكد أن الوزارة حريصة على مواصلة دعمهم وتشجيعهم، موضحًا أن المتفوقين فى شهادة الثانوية العامة هم فخر للوزارة ومصر بأكملها.

وأوضح الوزير أن الدرجة التى حصل عليها أوائل الثانوية العامة هذا العام، تتسم بالعدالة والشفافية، مشيرا إلى أن كل طالب له الحق في التظلم، موضحًا أنه في حالة استحقاق الطالب لأي درجات سيحصل عليها فورًا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة حرصت فى امتحانات هذا العام على أن تكون فى أفضل صورها، لافتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا ضخمة واتخذت العديد من الإجراءات لضمان انتظام سير الامتحانات، كما أشار إلى أنه أصدر كتابا دوريا جديدا للمرحلة الثانوية بمنع اي تحويلات ابتداء من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي إلا لأسباب استثنائية محددة، وبموافقة لجنة من الوزارة.

وأضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة مختصة من الخبراء والموجهين بعد انتهاء كل امتحان، لمراجعة الامتحان ونموذج الإجابة قبل التصحيح، لافتا إلى أنه تم رفع نماذج الأسئلة والإجابة للمواد على موقع الوزارة.

وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات فى اللجان الامتحانية، لمنع عمليات الغش، حيث تم استخدام الكاميرات فى اللجان، والعصا الإلكترونية فى تفتيش الطلاب؛ وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، كما تم وضع باركود أعلى وأسفل ورقة الأسئلة وورقة اجابة بابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية لكل طالب؛ للتأكيد على أن الورقة تخص الطالب أثناء التظلم وضمان حقه عند إطلاعه على الإجابة.

وأكد الوزير أن النجاح في الحياة ليس فقط بالحصول على درجات وشهادات بل أيضًا بامتلاك المهارات والجدارات، لأن المنافسة أصبحت قوية.

ووجه الوزير حديثه لأوائل الثانوية العامة قائلا: "عليكم أن تفتخروا بأنفسكم وتفوقكم هذا العام"، موضحًا أن أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عندما أعلن عام ٢٠١٨ عن إطلاق استراتيجية بناء الإنسان المصري كان الهدف منها بناء متعلم صاحب شخصية متكاملة وقادر على التعبير عن أفكاره وأن ينافس غيره، وليس فقط اختزال عملية التعلم في الحصول على درجات.

كما أكد الوزير أنه في إطار استكمال منظومة تطوير المناهج، فإنه تم الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الابتدائية، وبعد الانتهاء من الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية نبدأ في التطوير في المرحلة الثانوية استكمالًا لخطة التطوير لأن التطوير خطة دولة.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير خالص شكره وتقديره لجريدة الجمهورية، وللأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الرعاية الكريمة لهذا الحفل، كما توجه بخالص التهنئة إلى أبنائه وبناته الطلاب على هذا الإنجاز المتميز، متمنيا لهم الانطلاق نحو الريادة بخطى حثيثة، وسعي دءوب وإخلاص وأمانة؛ ليحققوا لأنفسهم النجاح والتفوق، ولوطنهم التقدم والازدهار كما قدم الشكر والتقدير للجندي المجهول وراء هذا التفوق، وهم أولياء الأمور، قائلا لهم: "أنتم السند الحقيقي طوال العام لأبنائكم، وكلمات الشكر لا تفي بما في نفسي لكم فأنتم وراء نجاحهم وتميزهم، فبكم يقتدون، ومنكم يتعلمون، وبأسلوبكم الراقي يتأثرون شكرًا لكم فأنتم مثال لأبناء الوطن المخلصين، الذين يزرعون ليحصد أبناءهم ثمرة أعمارهم"، معربا عن خالص أمنياته للطلاب بالمزيد من التفوق في حياتهم المقبلة.

وزير التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم