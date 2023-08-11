الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يُهنئ «الزناتى» على فوزه ببطولة تنس الطاولة البارالمبية

الزناتي
الزناتي

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أيمن الزناتي، معلم علم النفس بمدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفر الشيخ، لحصوله على المركز الأول في بطولة السعودية الدولية لتنس الطاولة المقامة بمدينة الرياض، وهي إحدى البطولات المؤهلة لأوليمبياد باريس 2024، مؤكداً أن هذا إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات أصحاب الإرادة في كل المجالات، مؤكداً أنه سيتم تكريمه عقب عودته.

كما أشاد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه سيتم تكريم البطل عقب عودته من المملكة العربية السعودية تحفيزا له لمزيد من البطولات.

جدير بالذكر أن أيمن زناتي، هو بطل مصر وإفريقيا لعدة سنوات عن الفئة الطبية tt5، وسبق له المشاركة في أوليمبياد طوكيو والعديد من البطولات الدولية، ومن تميز عطائه في هذا المجال قيامه بتدريب الطلاب في المدرسة لخلق جيل يحذو حذوه ويضمن استمرارية العطاء والتميز.

باريس تنس الزناتي تعليم كفر الشيخ

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