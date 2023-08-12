"جلدية كفر الشيخ" يُقدم الخدمة طبية لـ4500 مريض خلال أسبوع

قال الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ وقعت خلال الأسبوع الماضي، الكشف الطبي على 3945 شخصًا، والكشف الاقتصادي على 198 شخصًا، لافتة إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء الديكالديرم الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق وذلك لكونه آمن وفعال.

وأوضحت وكيلة وزارة الصحة، في بيان، اليوم السبت، أن صيدلية المستشفى صرفت 21 قرار علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وصيدلية المعمل قدمت تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية والصدفية والبهاق، كما قام قسم التحاليل بالمستشفى بعمل 114 تحليلًا متنوعًا بين تحليل بول وبراز و تحليل هيموجلوبين، كما تم صرف علاج شهري لعدد 96 مريضًا مترددًا للجذام، وتم الغيار على 12 حالات، كما أوضحت أنه يتم صرف إعانات شهرية ثابتة لمرضى الجذام أثناء العلاج.

ولفتت إلى عمل قسم الأشعة 144 حالة بجلسات الناروباند، والمستشفى مستمر في تقديم خدماتها للمواطنين، مع استمرار التطوير والتحديث للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.