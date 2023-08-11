كريم عرفان: استمرار توافد مُصطافي رحلات «اليوم الواحد» على شواطئ مطروح

قال كريم عرفان، مدير إدارة الشواطي بمجلس ومدينة مرسي مطروح، إن الشواطئ العامة شهدت اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المصطافين ضمن رحلات اليوم الواحد.

وأوضح “عرفان” في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه تفقد اليوم، جميع الشواطئ العامة، للتأكد من تواجد المنقذين وتوافر الخدمات والحفاظ على النظافة والالتزام بالتسعيرة المقررة للشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيه.

وأكد علي أن جميع الشواطئ العامة اليوم الجمعة كاملة العدد حيث يتم متابعة حالة البحر بشكل دوري للحفاظ علي ارواح المصطافين مشيرا إلي أنه في حالة ارتفاع الأمواج يتم غلق كافة الشواطئ المفتوحة ورفع الرايات السوداء فضلا عن حملات التوعية التي تتم داخل الشواطئ بشكل مستمر.

واشار الي ان يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح بمتابعة كافة الشواطئ العامة وحل شكاوي المصطافين أن وجدت والاستماع للمقترحات والتأكد من الخدمات المقدمة لهم وتواجد المتقذين طوال موسم الصيف السياحي.