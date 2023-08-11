الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

موفدة "إكسترا نيوز": العلمين الجديدة أصبحت محط أنظار العالم بأكمله

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

قالت موفدة إكسترا نيوز يارا مجدي، إن اليوم بالعلمين الجديدة سيشارك عدد من الماركات العالمية والمحلية والعربية الخاصة بالأزياء في عروض الأزياء المقامة على أرض هذه المدينة الساحلية.

الممشى السياحي بالعلمين

وأكدت يارا مجدي، خلال حديثها لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين الجديدة واجهة ساحلية وواجهة للتسوق والأزياء بصورة كبيرة، حيث عروض الأزياء متوافرة الآن على الممشى السياحي بالعلمين، وهذه العروض سوف تبدأ في السابعة مساء اليوم حتى الـ١٢ منتصف الليل.

وأضافت في حديثها، أن مدينة العلمين مدينة متكاملة، ولهذا أصبحت هذه المدينة محط أنظار العالم بأكمله.

فعاليات العالم علمين

وانطلقت في 13 يوليو 2023 فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "العالم علمين"، ويفتتح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار لمدة 45 يومًا أي حتى الـ26 من أغسطس للعام الجاري، تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.

 يضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.

يارا مجدي اكسترا نيوز العالم علمين عروض الأزياء موفدة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

مصطفى بكرى يكشف حقيقة حصول رانيا المشاط على 40 ألف دولار شهريًا

«الاستروكس» بطل الواقعة.. مفاجأة فى اعترافات المتهم بنحر زوجته وبناته بالهرم

7 أيام على رحيل سيد عبدالحفيظ من الأهلى.. جمع متعلقاته وأجّل الرد على "عرض الخطيب"

حفار قبور يرفض دفن جثة طفلة من ذوى الهمم بقنا.. لهذا السبب

الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه

كشف غموض وفاة عامل وزوجته داخل منزلهما بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

نساء مصر فى العصر الملكى وأشياءٌ أخرى!

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «2-8»

سارة شريف

مدرسة يونى فى أوغندا

ماجد حبته

أزمة الكهرباء.. الآن ومستقبلًا

مؤمن المحمدي

الإنكار مش هـ يفيدك

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد و4 إصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى مخيم طولكرم

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع