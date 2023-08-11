موفدة "إكسترا نيوز": العلمين الجديدة أصبحت محط أنظار العالم بأكمله

قالت موفدة إكسترا نيوز يارا مجدي، إن اليوم بالعلمين الجديدة سيشارك عدد من الماركات العالمية والمحلية والعربية الخاصة بالأزياء في عروض الأزياء المقامة على أرض هذه المدينة الساحلية.

الممشى السياحي بالعلمين

وأكدت يارا مجدي، خلال حديثها لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين الجديدة واجهة ساحلية وواجهة للتسوق والأزياء بصورة كبيرة، حيث عروض الأزياء متوافرة الآن على الممشى السياحي بالعلمين، وهذه العروض سوف تبدأ في السابعة مساء اليوم حتى الـ١٢ منتصف الليل.

وأضافت في حديثها، أن مدينة العلمين مدينة متكاملة، ولهذا أصبحت هذه المدينة محط أنظار العالم بأكمله.

فعاليات العالم علمين

وانطلقت في 13 يوليو 2023 فعاليات مهرجان العلمين الجديدة بجمهورية مصر العربية تحت عنوان "العالم علمين"، ويفتتح الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط أبوابه أمام الزوار لمدة 45 يومًا أي حتى الـ26 من أغسطس للعام الجاري، تستقبل المدينة خلال تلك الفترة ما يقرب من مليون زائر من داخل مصر والوطن العربي لحضور فعاليات المهرجان.



يضم المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربى وعلى المستوى الدولى.