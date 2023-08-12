السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس اليوم السبت 12-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

تتصاعد حدة البحث عن حالة الطقس اليوم السبت 12-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك مع الاضطرابات في الحالة الجوية ودرجات الحرارة في كافة محافظات مصر خلال شهر أغسطس والذي يعد أحد شهور فصل الصيف.

حالة الطقس اليوم السبت 12-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم السبت 12-8-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية والتي تشهد تحسن نسبي في الأحوال الجوية على كافة أنحاء البلاد، وذلك عقب انتهاء مخفض الهند الذي أثر على درجات الحرارة.

وأكدت الأرصاد على وجود نشاط رياح في بعض المدن ليلًا مما يساعد على تلطيف الأجواء، فيما تشهد الملاحة على خليج السويس بعض الاضطرابات بسبب سرعة الرياح والتي تصل إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار.

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نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 29 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة العاصمة الإدارية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.
 

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سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-8-2023

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القليوبية العظمى 34 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفر الشيخ العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 34 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة المنوفية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 30 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 31 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة نا العظمى 38 والصغرى 25 درجة مئوية.

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