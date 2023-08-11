الجمعة 11 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-8-2023

الطقس في مصر
الطقس في مصر

تواصل حالة الطقس استقرارها حيث يسود الطقس الحار الرطب على أغلب المحافظات، مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر، وترتفع معدلات الرطوبة ليلًا حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-8-2023، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم 

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية ،أن يسود الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

ذروة فصل الصيف.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة فى أغسطس

بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف

وتنشط الرياح على سطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر فوق سطح البحر، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتتحسن أحوال الطقس مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة 

القاهرة: العظمى 33 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 درجة ، الصغرى 23 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 38 درجة ، الصغرى 29 درجة.

العريش: العظمى 30 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الأقصر: العظمى 40 درجة ، الصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 41 درجة ، الصغرى 28 درجة.

أقرأ أيضًا

انخفاض درجات الحرارة بالقاهرة الكبرى.. توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة

الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة معدلات الرطوبة

الأكثر قراءة

كم يبلغ حجم إنتاج الذهب من طن الصخور بعد تفجيرها فى مصر؟

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11-8-2023 والقنوات الناقلة

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2023 لموظفى الحكومة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-8-2023 فى مصر

رئيس كوت ديفوار: "إكواس" تستعد للتدخل العسكرى فى النيجر

سعر الدولار فى مصر وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 11-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

«نقابة النشالين تهنئ جلالة الملك ومفاجأة صادمة لأصحاب الفضيلة!»

د. محمد عفيفي

البابا شنودة

وائل لطفي

ممنوع الأحلام الكبرى

ماجد حبته

سيجارتان لكل مواطن!

أسماء محفوظ

الثوابت بين الماضى والحاضر

سيد الابنودى

مستقبل الهيدروجين الأخضر فى مصر يبدو مشرقًا

محاسن السنوسي

هبات صيف ساخن محملة بنسمات العلمين

أحمد الصغير

أحوال أبناء المحروسة بالأرقام والبيانات وأوهام ممارسة الديمقراطية!

صور

حصاد التين الشوكي

الفرحة فرحتين.. أول جلسة تصوير لعروسين فى ممشى العلمين الجديدة (صور)

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الدول التى توفر الحصانة للاحتلال هى شريك فى تخريب حل الدولتين

الخارجية الفلسطينية: رفض نتنياهو المتكرر لفلسطين يكشف حقيقة ما يريده من التطبيع

بين العملية فى تل أبيب وعنف المستوطنين فى برقة.. ما الدلالات؟