حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 11-8-2023

تواصل حالة الطقس استقرارها حيث يسود الطقس الحار الرطب على أغلب المحافظات، مائل للحرارة في ساعات الصباح الباكر، وترتفع معدلات الرطوبة ليلًا حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 11-8-2023، ودرجات الحرارة المتوقعة.

حالة الطقس اليوم

توقع بيان هيئة الأرصاد الجوية ،أن يسود الطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلًا على جميع الأنحاء.

وتنشط الرياح على سطح البحر المتوسط عند شواطئ (العلمين- الإسكندرية - بلطيم - دمياط) ليصل ارتفاع الأمواج من مترين إلى مترين ونصف المتر فوق سطح البحر، وتستمر حتى يوم السبت القادم.

وتتحسن أحوال الطقس مع تقدم مرتفع العروض الوسطى جالبا معه رياحًا شمالية غربية تعمل على تلطيف الأجواء على أغلب الأنحاء، كما يصاحبه نشاط للرياح التي تعمل على تشتت الرطوبة خلال فترات الليل.

درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة: العظمى 33 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الإسكندرية: العظمى 30 درجة ، الصغرى 23 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 38 درجة ، الصغرى 29 درجة.

العريش: العظمى 30 درجة ، الصغرى 24 درجة.

الأقصر: العظمى 40 درجة ، الصغرى 26 درجة.

أسوان: العظمى 41 درجة ، الصغرى 28 درجة.