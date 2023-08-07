الإثنين 07 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ذروة فصل الصيف.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والرطوبة فى أغسطس

طقس حار
طقس حار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال شهر أغسطس، قائلة: "خلينا عارفين إن شهري يوليو وأغسطس ذروة فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة".

موجات غير اعتيادية بشهر يوليو الماضى

وقالت، خلال تصريحات لها اليوم، إن شهر يوليو الماضي شهد موجة غير اعتيادية وغير مسبوقة من ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن استمرار موجة الحر غير الاعتيادية لفترات طويلة أكثر من أسبوعين أمر غير طبيعي.

وأكدت أنه عند الإعلان عن حالة الطقس في شهر أغسطس توقعت هيئة الأرصاد استمرار ارتفاع درجات الحرارة ولكن ليس بنفس الكيفية التي حدثت في الشهر الماضي، منوهة إلى أن شهر يوليو يعتبر الأسخن في كل دول العالم، لا سيما المتواجدة في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

المغرب العربى يشهد مأساة فى تسجيل ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت أن دول المغرب العربي وتونس والجزائر سجلت 50 درجة مئوية في الظل، وبعض الولايات في أمريكا سجلت 50 و55 درجة مئوية، وإيطاليا سجلت 45 درجة مئوية، فيما سجلت مصر درجات حرارة أقل من بعض الدول الأوروبية.

وأردفت أن الأسبوع الأول من يوليو سجل متوسط درجات الحرارة العالمية 17 درجة مئوية بأعلى من الطبيعي بحوالي درجتين، مشيرة إلى أنه مع الأنشطة البشرية والتغير المناخي والاحتباس الحراري بدأت تسجل 16.5 درجة مئوية، وكانت هناك دعوات للحفاظ على درجة الحرارة عند درجة ونصف الدرجة من خلال تقليل الاحتراق والانبعاثات.

ارتفاع التطرف المناخى ومعدل الفيضانات والحرائق فى العالم

واستكملت أن شهر يوليو سجل زيادة درجتين عن المعدل الطبيعي للكرة الأرضية (15 درجة مئوية) مما ينذر للعالم بمزيد من التغيرات المناخية والفيضانات والحرائق، كما كان من المتوقع أن يسجل متوسط درجات الحرارة العالمية 17 درجة مئوية عام 2050، ومتوسط درجات الحرارة العالمي يغير من منظومة التوزيعات والتغطية، فبالتالي يقوم بتغيير النمط المناخي المعتاد عليه.

ظاهرة "النينيوم"

واختتمت بأن العام الحالي تحديدا يشهد تأثير ظاهرة "النينيوم" المتواجدة على المحيط الهادئ، حيث تحدث بصورة طبيعية ومعدل تكرارها يبدأ كل عامين أو كل 7 سنوات، وعند حدوث الظاهرة ترتفع درجات الحرارة عن المتوسط العالمي مما يزيد من أعمال الاحترار في الغلاف الجوي، وتستمر من 9 لـ12 شهرا، حيث بدأت في يونيو الماضي وتنتهي في صيف عام 2024.

الأرصاد الأرصاد الجوية شهر أغسطس شهر يوليو درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة نسب الرطوبة ذروة فصل الصيف الصيف التطرف المناخي يتنظر الفيضانات الحرائق المغرب العربي تونس الجزائر مصر الدول الأوروبية إيطاليا أمريكا الفيضانات والحرائق في العالم ظاهرة النينيوم
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