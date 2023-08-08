بعد تحذيرات الأرصاد.. نصائح للعناية بالبشرة خلال فصل الصيف

مع بداية الصيف، يشتكي كثير من الأشخاص من ظهور مشاكل جلدية، خاصة مع ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، فالطقس الرطب يجعل البشرة بيئة مثالية للفطريات والبكتيريا لتتكاثر وتسبب بذلك التهابات الجلد.

وبحسب موقع Hindustan times فقد كشف الدكتور راشمي أديراو ، استشاري الأمراض الجلدية قائلاً: "التعرق أثناء فصل الصيف يهيج الجلد ويسبب نمو سريع للفطريات والبكتيريا، وتحدث الأكزيما بسبب التغير المفاجئ في درجات الحرارة فقدان الماء عبر الجلد وتعرض البشرة للجفاف ويتسبب الطقس الرطب، أيضًا، في حدوث طفرة في في التهاب الجلد التأتبي وتسبب الرطوبة الزائدة الإصابة بالسعفة وهي أحد مشاكل الجلد الشائعة".

وأضاف: "يلعب الأطفال دائمًا في المياه دون أن يجففوا جسمهم جيدا أو تكون مياه حمامات السباحة ملوثة ولا يتم تنظيفها باستمرار وهذا يمكن أن يتسبب في انتقال العدوى الطفيلية مثل الجرب، ويمكن أن يسبب الجرب إزعاجًا شديدًا من خلال الطفح الجلدي والحكة الشديدة، وأيضًا، تؤدي الرطوبة في الأحذية والجوارب أثناء فصل الصيف إلى حكة في القدمين وتقشير جلد القدمين وتشقق أظافر القدمين، فضلاً عن فقدان الماء عبر البشرة و جفاف وخشونة الجلد وانسداد المسام ويمكن أن يسبب حب الشباب والتهاب الجريبات".

أوضح: "حدوث الطفح الجلدي يزداد مع بداية ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع نسبة الرطوبة، فالعفن الذي يزداد يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل حساسية مثل حساسية الجلد وقد تسبب لدغات الحشرات الشائعة جدًا طفح جلدي على الجسم أو ردود فعل تحسسية.

وتكون العدوى الأكثر شيوعًا هى العدوى الفطرية. خاصة تحت الإبطين والمفاصل وأي مناطق خاصة، وقتها يشعر الشخص بالحكة ثم تكون بقع حمراء ومتقشرة هذا النوع من العدوى معدي بشكل خاص للمريض نفسه، كما تنتشر العدوى إلى أفراد الأسرة الآخرين.

النوع الثاني من العدوى هو أيضًا عدوى فطرية غير معدية وهو ما نسميه قشرة الرأس وتكون العدوى البكتيرية على شكل التهاب في بصيلات الشعر.

نصائح للوقاية من الالتهابات الفطرية:

ارتداء ملابس نظيفة وجافة وتغيير الملابس والجوارب والملابس الداخلية المبللة بعد التمرين أو عند البلل بسبب العرق.

يجب ارتداء الملابس المغسولة يوميًا ، ويجب الاستحمام مرتين.

تجنب مشاركة المناشف والصابون في المنزل.

- ارتداء حذاء مفتوح يسمح بتدوير الهواء.

- اغسل يديك وقدميك بانتظام.

- جفف وامسح جسمك بشكل صحيح بعد الاستحمام، طيات الجلد خاصة مثل خلف الركبتين وتحت الإبطين وبين أصابع القدم.

- حافظ على نظافة نفسك وملابسك الداخلية خاصةظ

- بما أن بعض مشاكل الجلد معدية ، يجب تجنب مشاركة الملابس والمتعلقات الشخصية مع الآخرين.

- عندما تصاب بأي بقع حمراء دائرية حول الرقبة أو الطيات الإربية أو أي جزء من الجسم ، لا تستخدم أي أدوية موضعية بدون وصفة طبية ، استشر طبيب الأمراض الجلدية دائمًا قبل أن تتسبب في تفاقم حالتك.