السبت 12 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الدواجن اليوم السبت 12-8-2023 فى الأسواق المصرية

الدواجن
الدواجن

استقرار في أسعار الدواجن اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق المصرية للمستهلكين بفعل توافر الأعلاف الداجنة للمزارع وصغار المربيين مما زاد في المعروض بالأسواق المحلية خاصة مع انتهاء أزمة الافراج الجمركي والتي نتجت بسبب أزمة العملات الأجنبية في البنوك المصرية.


أسعار الدواجن اليوم السبت 12-8-2023 في الأسواق المصرية

تتصاعد حدة البحث عن أسعار الدواجن اليوم في مصر السبت 12-8-2023 في الأسواق المصرية سواء الأسواق التجارية الكبرى أو الأسواق الشعبية والتي تشهد استقرارا ملحوظا خلال الفترة الماضية بفعل استقرار أسعار الصرف وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سجل سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 110 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 63 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 71 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجل سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 96 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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سجل سعر كيلو البط الفرنساوي في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 55 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط المسكوفي في المزارع للتجار نحو 90 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 100 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجل سعر كيلو البط المولارد في المزارع للتجار نحو 50 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 60 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

 

أسعار الكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

يتراوح سعر الكتكوت الابيض عمر يوم من 11.5 إلى 15 جنيه.
يتراوح سعر الكتكوت الساسو عمر يوم من 8 إلى 9 جنيه.

يتراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم من 5.50 إلى 6.50 جنيه.

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أسعار البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 100 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 105 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 98 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 103 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.


سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 105 جنيه وفي الأسواق للمستهلكين نحو 114 جنيه بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار.

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أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن الدواجن سعر كيلو الفراخ البلدي كيلو الفراخ الفراخ البلدي الفراخ البيضاء الفراخ الأمهات البط الفرنساوي

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