الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

«الاستروكس» بطل الواقعة.. مفاجأة فى اعترافات المتهم بنحر زوجته وبناته بالهرم

جثة
جثة

جريمة بشعة هزت محافظة الجيزة بأكملها، بعد أن أقدم مواطن يدعى عبدالمولى، على نحر أعناق زوجته وبناته الخمس، إثر مشادة نشبت بينه وبين زوجته، فيما عُرف بمذبحة كفر غطاطي.

تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، كشفت تفاصيل الجريمة، حيث تبين أن المتهم كان دائم الخلاف مع زوجته، التي تركت منزل الزوجية وانتقلت إلى منزل أسرتها، وطلبت من والدها الانفصال عنه، إلا أن الأخير رفض خوفًا على مستقبل بناتها.

اعترافات جزار كفر غطاطي

الزوجة قبلت بنصيحة والدها، وقررت العودة لمنزل زوجها، إلا أن أيامًا قليلة مرت في هدوء قبل أن تتجدد الخلافات بين الزوجين مرة أخرى.

المتهم اعترف خلال التحقيقات، بإدمانه لمخدر الاستروكس، وانه يوم الواقعة كان تحت تأثيرها لتدفعه نحو قتل زوجته وابنته وإصابة 4 من بناته، وهو ما أكدته تحريات فريق البحث الذي عثر على كمية من المخدر داخل الشقة محل الواقعة.

 مذبحة كفر غطاطي

بداية الواقعة بلاغ لقسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة، يفيد قيام عامل خردة مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية على قتل زوجته ربة منزل، وابنته 8 سنوات، وإصابة 4 من بناته، بجروح طعنية وذبحية، وهروبه من مكان الواقعة.

انتقل رجال مباحث الهرم لمكان الحادث، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، وباستكمال التحريات  وبسؤال اثنين من بناته المصابات قررتا أن والدهما دائم تعاطي المواد المخدرة.

وباستكمال مناقشتهما كشفتا عن حدوث مشادة كلامية بينه وبين والدتهما تطورت إلى مشاجرة استخدم خلالها سلاحًا أبيض «سكين» وتعدى عليهن فأحدث الإصابات المشار إليها وحاول إضرام النيران بالمنزل.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم حال اختبائه بمسكن صديق له- مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية- له معلومات جنائية- تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على إثر خلافات زوجية، وبمواجهة الأخير أيّد أقوال الأول وأشار إلى علمه بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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