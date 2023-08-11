صورة على «فيسبوك».. الأمن يتدخل لتوصيل شاب بمكان وفاة والده

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لشخص مجهول توفي داخل أحد المستشفيات بمدينة الخانكة في القليوبية، للتعرف على هويته.

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 10 الجارى، تبلغ لقسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية من (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية) بتعرض والده (صاحب الصورة المشار إليها) لوعكة صحية أثناء تواجده بدائرة القسم، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى وتوفى أثناء إسعافه وأضاف بعدم علمه بوفاة والده إلا عقب نشر صورته على مواقع التواصل الإجتماعى.

وبمراجعة التقرير الطبى المنسوب صدوره للمستشفى الذى يفيد بحدوث الوفاة نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.