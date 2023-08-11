تقارير: أنباء عن نقل طالبي اللجوء من «بيبي ستوكهولم» بسبب عدوى بكتيرية

نقلت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أنباءً عن نقل عددٍ من طالبي اللجوء من على متن باخرة “بيبي ستوكهولم”، بعد اكتشاف السلطات وجود بكتيريا خطيرة على متنها.

ووفقًا للأنباء، فإن اكتشاف بكتيريا الفيلقية “الليجيونيلا” يجبر طالبي اللجوء على الخروج من البارجة بعد أيام من صعودهم إلى الطائرة، حيث تم تعيين الـ 39 الموجودين على متن المركب ليتم نقلهم إلى أماكن إقامة جديدة بعد أن كشفت العينات عن مستويات البكتيريا في نظام المياه في البارجة

ونُقل طالبو اللجوء من البارجة في دورست بعد أيام قليلة من وصولهم بعد اكتشاف وجود بكتيريا الفيلقية “الليجيونيلا” في الماء.

وقالت وزارة الداخلية يوم الجمعة، إنه من المقرر نقل جميع ركاب السفينة البالغ عددهم 39 إلى أماكن إقامة جديدة بعد أن كشفت العينات البيئية عن مستويات بكتيريا الليجيونيلا في نظام المياه في البارجة.

وقالت وزارة الداخلية إن العينات "تتطلب مزيدًا من التحقيق" ، وبناءً على نصيحة السلطات الصحية، تم إنزال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة "كإجراء احترازي".

ويمكن أن تسبب بكتيريا “الليجيونيلا” وهو نوع خطير من عدوى الرئة.

ويترأس وزير الهجرة روبرت جينريك، اجتماعات بشأن الوضع، لم تظهر على أي شخص على متن الطائرة علامات الإصابة بالمرض، لا يمكن أن ينتشر من شخص لآخر.

طالبو اللجوء الذين تم إبعادهم من Bibby Stockholm بعد العثور على بكتيريا Legionella

عدد "كبير" من طالبي اللجوء يغيرون آراءهم بشأن بارجة دورست بعد التحذير.

قالت وزارة الداخلية إن اكتشاف الليجيونيلا يتعلق فقط بنظام المياه على متن السفينة نفسها ، ولا يمثل خطرًا على المجتمع الأوسع في بورتلاند أو يتعلق بالمياه العذبة التي تدخل السفينة.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية: "صحة ورفاهية الأفراد على متن السفينة هي أولويتنا القصوى.