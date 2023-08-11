كولر يحدد قائمة الأهلى النهائية خلال معسكر الفريق بالنمسا

استقرالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على قائمة الفريق الأول التى سيغادر بها إلى النمسا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا للموسم الجديد بعد استعادة اللقب المحلي الغائب عن النادي لمدة موسمين.

وكشف مصدر مسئول عن أن إدارة الأهلي قامت باستخراج تأشيرات لجميع اللاعبين بمن فيهم الموجودون على قائمة الانتظار أمثال صلاح محسن وعمار حمدي ووالتربواليا بعد استدعاء اللاعبين من الإجازة لحضور المقابلة في سفارة النمسا.

وأضاف المصدر أن القائمة وصلت إلى أكثر من 30 لاعبًا سيتم استبعاد واستبدال بعض الأسماء قبل غلق باب القيد منتصف سبتمبر المقبل، والتي ضمت كلًا من محمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وعلى معلول وكريم الدبيس ورأفت خليل ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولى ورامى ربيعة ومحمد هانى وأكرم توفيق وكريم فؤاد ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا ومحمد فخرى وكريم نيدفيد وأحمد قندوسى وأحمد عبدالقادر وبيرسى تاو وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم كهربا ومحمد شريف ومحمد الضاوى كريستو وإمام عاشور ورضا سليم.

فيما تم استبعاد خالد عبدالفتاح بسبب الإصابة بينما سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة حسم موقف أحمد قندوسى حال خروجه للإعارة من عدمه، وكذلك صلاح محسن وعمار حمدي ووالتر بواليا الموجودين على قائمة الانتظار، فيما سيلحق بالبعثة المهاجم الذى يجرى التفاوض معه حاليًا.

ومن المقرر أن يعود الفريق للتدريبات يوم 24 أغسطس الحالى طبقًا للبرنامج الذى وضعه السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى، على أن يغادر إلى النمسا يوم 28 من الشهر نفسه فى معسكر يستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل.

واقترب خالد مرتجي، أمين الصندوق، من رئاسة بعثة الفريق الأول بالنمسا خاصة أن لديه تأشيرة دخول الأراضى الأوروبية والأمر نفسه بالنسبة لحسام غالي عضو المجلس الأحمر.